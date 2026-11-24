Ráno sundáte telefon z nabíječky a celé dopoledne leží v kapse nebo na stole. Skoro na něj nesáhnete. V poledne přesto zjistíte, že baterie znatelně ubylo. Na vině často bývá nastavení, na které jste od prvního zapnutí telefonu nejspíš ani nesáhli.
Telefon zjišťuje polohu i v kapse
Jde o polohové služby. Díky nim telefon pozná, kde jste, a k určení polohy používá GPS, Wi-Fi, mobilní síť a Bluetooth. iPhone je nabízí zapnout už v Asistentovi nastavení při prvním spuštění. Navigace, počasí pro vaše místo ani hledání ztraceného telefonu se bez nich neobejdou, a proto je zapnuté má většina lidí.
Navigace a mapy se bez polohových služeb neobejdou, proto je má zapnuté většina lidí. Ilustrační foto. Zdroj: Norbert Buduczki / Unsplash.
Potíž nastává, když polohu smějí zjišťovat i aplikace, které zrovna nemáte otevřené. Podle dokumentace Androidu může takové zjišťování na pozadí výrazně zkrátit výdrž baterie. Telefon v kapse tak pracuje, i když ho vůbec nepoužíváte.
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Spotřebu energie ovlivňují tři věci: jak přesně má telefon polohu znát, jak často ji zjišťuje a jak rychle ji musí aplikaci předat. Když aplikace chce znát vaši polohu co nejpřesněji, telefon kvůli ní zapojí všechno, co má k dispozici, od satelitního přijímače po pohybová čidla, a baterii to může výrazně vybíjet. Když jí stačí vědět, ve kterém městě zhruba jste, vystačí si telefon převážně s vysílači mobilní sítě a spotřebuje jen minimum energie.
Také Samsung řadí služby zjišťování polohy mezi věci, které zvyšují spotřebu. Aplikace s GPS radí vypínat, když je zrovna nepoužíváte.
Vypnout na Androidu Přesnost určování polohy se kvůli baterii vyplatit nemusí. Telefon pak polohu hledá jen pomocí GPS a senzorů a starší verze Androidu takový režim popisovaly jako pomalejší a možná i náročnější na baterii.
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Pro běžného uživatele je nejsnazší ovlivnit, kdy aplikace smí polohu zjišťovat. Android u každé z nich nabízí čtyři možnosti, jejichž názvy se podle výrobce telefonu mohou mírně lišit:
„Povolit vždy“, tedy kdykoli, i ve chvíli, kdy aplikaci nepoužíváte, „Povolit jen při používání“, „Pokaždé se zeptat nebo povolit při sdílení“, „Nepovolovat“.
Google ve svých zásadách pro vývojáře počítá s tím, že polohu na pozadí dostane jen aplikace, jejíž hlavní funkce se bez ní neobejde. Většině aplikací přitom stačí znát polohu, jen když s nimi právě pracujete. U každé aplikace si položte jednoduchou otázku: k čemu by jí byla vaše poloha ve chvíli, kdy ji nemáte otevřenou? U aplikace se slevovými kupony nebo s recepty rozumnou odpověď nenajdete.
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Přehled aplikací a jejich oprávnění je v nastavení telefonu. Názvy nabídek se liší podle výrobce, nadstavby a verze systému, takže cesty v přehledu berte jako orientační.
iPhone Android Kde je seznam aplikací Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Polohové služby Nastavení > Poloha > Oprávnění aplikací pro přístup k poloze Co tam udělat klepnout na aplikaci a zkontrolovat nebo změnit její přístup projít skupinu Povoleno celou dobu
Na iPhonu se vyplatí otevřít i Nastavení > Baterie. V systému iOS 26 se tam v podrobnostech aplikace může objevit typ využití „Aktivita na pozadí“, kam patří i sledování polohy. Přístup takové aplikace k poloze pak omezíte nebo vypnete v Polohových službách. Polohu využívají také systémové služby iPhonu a každou z nich ovládáte zvlášť v části Polohové služby > Systémové služby.
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Úplné vypnutí polohy je nejradikálnější krok. Aplikace ji pak nezjistí vůbec a na Androidu přijdete i o užitečné funkce: ztracený mobil na mapě nedohledáte a blízkým přes Mapy Google nepošlete, kde právě jste. Při tísňovém volání může iPhone předat polohu záchranářům i s vypnutými polohovými službami. U Androidu se o to při tísňovém hovoru nebo zprávě může postarat zvláštní nouzová služba či operátor, i když máte polohu vypnutou, pokud je služba dostupná a váš telefon ji podporuje.
Rozumnější je jednou za čas projít seznam aplikací a u těch, které polohu ke své práci nepotřebují, zvolit „Nepovolovat“. Mapám a dalším aplikacím, které polohu opravdu využívají, nastavte přístup jen při používání. Navigace pak funguje, když ji spustíte, a telefon nezjišťuje vaši polohu zbytečně celý den.
Zdroje: https://www.apple.com/cz/batteries/maximizing-performance/, https://support.apple.com/cs-cz/102515, https://support.google.com/android/answer/3467281?hl=cs, https://support.google.com/accounts/answer/6179507?hl=cs, https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/battery, https://developer.android.com/training/location/background?hl=cs, https://www.samsung.com/cz/support/mobile-devices/what-to-do-when-your-samsung-galaxy-device-battery-drains-faster/, https://www.samsung.com/cz/support/galaxy-battery/optimalizace-baterie, https://www.svetandroida.cz/pouzivani-gps-baterie-telefonu/, https://www.svetandroida.cz/omezeni-sledovani-polohy-android-aplikace/, https://protonvpn.com/cs/blog/how-to-disable-location-services
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