Klient, kterému do internetového bankovnictví přišel nový ceník s vyššími poplatky od 1. ledna 2027, nemusí čekat na uplynutí výpovědní doby. Zákon o platebním styku mu dává právo smlouvu vypovědět bezplatně a s okamžitou účinností nejpozději 31. prosince. Pokud do té doby nic neudělá, podle sjednaných podmínek nový ceník přijal. Při běžném rušení účtu bez udání důvodu pak smí výpovědní doba trvat nejvýš jeden měsíc a po šesti měsících trvání smlouvy za ni banka nic neúčtuje.
Změna ceníku dává právo na okamžitý odchod
Když banka zvyšuje poplatky nebo mění obchodní podmínky, musí o tom klienta informovat dopisem, e-mailem nebo zprávou v bankovnictví nejpozději dva měsíce přede dnem, kdy změna začne platit. Pro zdražení od 1. ledna 2027 tak oznámení muselo dorazit nejpozději 31. října. V téže zprávě má banka povinnost výslovně upozornit, že mlčení bere jako souhlas a že majitel účtu smí smlouvu před účinností změny zdarma a hned vypovědět. Tahle informace tedy stojí přímo v oznámení, které klient dostal.
Jestliže majitel účtu nový ceník do 31. prosince odmítne, účet zaniká bez výpovědní doby a bez jakéhokoli poplatku. Právo na bezplatný okamžitý odchod platí i u smluv, které fungují kratší dobu než půl roku. A pokud klient platí za vedení pevnou částku za určité období, bance po předčasném konci náleží jen poměrná část do dne zániku účtu.
Běžná výpověď trvá nejvýš měsíc
I bez zdražení poplatků jde běžný účet vypovědět kdykoli bez udání důvodu, a to i u smluv uzavřených na dobu určitou. Zákon o platebním styku omezuje výpovědní dobu ze strany klienta nejvýše na jeden měsíc. Zrušení je ze zákona bezplatné, pokud smlouva trvala alespoň šest měsíců.
Pokud klient ruší účet dříve než po půl roce a nejde o reakci na změnu podmínek, může si banka naúčtovat poplatek, jen když si ho sjednala ve smlouvě. I tehdy musí být částka přiměřená a odpovídat jejím skutečným nákladům na ukončení účtu. Uplynutí výpovědní doby ale u účtu s platební kartou nemusí znamenat okamžité vyplacení zbylých peněz, protože obchodníci, hotely nebo autopůjčovny někdy účtují karetní transakce se zpožděním a banka před posláním zůstatku čeká na jejich zaúčtování.
Výpověď lze podat v aplikaci, na pobočce či poštou
Způsob podání výpovědi se řídí podmínkami konkrétní banky. Část bank umožňuje účet uzavřít přímo v mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví, jiné vyžadují osobní návštěvu pobočky s občanským průkazem.
Kdo na pobočku nemůže nebo nechce, má možnost poslat písemnou výpověď poštou. U dopisu však banky vyžadují úředně ověřený podpis, aby měly jistotu, že smlouvu skutečně ruší majitel účtu. Ve výpovědi se kromě osobních údajů a čísla rušeného účtu uvádí i číslo jiného účtu, kam banka po ukončení smlouvy pošle zbývající peníze. Zrušení může zařídit i jiný člověk na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.
Přechod k nové bance vyřídí zákonná změna účtu
Majitel účtu, který odchází ke konkurenci, nemusí starou banku vůbec kontaktovat. Zákonná služba změny platebního účtu mu dovoluje podepsat u nové banky formulář, ve kterém určí, které trvalé příkazy a inkasa se mají převést, od kdy mají začít platit a zda má původní účet zaniknout.
Nová banka požádá tu starou o převod nejpozději do pěti pracovních dnů od vyplnění formuláře. Dosavadní banka pak do dalších pěti pracovních dnů předá přehled stávajících trvalých příkazů, souhlasů k inkasu a pravidelných plateb za posledních 13 měsíců, a za tyto informace si nic účtovat nesmí. Staré platby zastaví a zůstatek převede k datu zvolenému klientem, nejdříve však osmý pracovní den po žádosti nové banky.
Za samotnou změnu platebního účtu si banka smí naúčtovat pouze přiměřenou částku odpovídající jejím skutečným nákladům. Původní číslo účtu se přenést nedá, mění se celé včetně kódu banky za lomítkem i mezinárodního IBAN. Na přání klienta ale nová banka rozešle oznámení o novém čísle účtu pravidelným plátcům a příjemcům, případně mu připraví vzorová sdělení.
Dluh na účtu rušení zablokuje
Banka účet neuzavře, pokud je v mínusu, má vyčerpaný kontokorent nebo exekuční obstavení. Nejprve je potřeba vyrovnat všechny dluhy a ukončit navázané produkty, jako je spořicí účet. Kreditní karta bývá samostatná úvěrová smlouva, se zrušením běžného účtu tedy nezaniká a ruší se zvlášť po splacení zůstatku. Během výpovědní doby se z účtu dál strhává případný měsíční poplatek za vedení a dobíhají platby kartou, prázdný účet tak může spadnout do mínusu a zrušení pozastavit.
S posledním produktem u banky končí také přístup do internetového bankovnictví a Bankovní identita, která je vždy navázaná na konkrétní instituci. Po zániku účtu už se majitel k elektronické historii plateb nedostane a nefunguje mu ani přihlašování k Portálu občana či k úřadům, výpisy se proto stahují předem a novou Bankovní identitu lze aktivovat u jiné banky ještě před podáním výpovědi.
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