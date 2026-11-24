Bunkr 67 měl kdysi chránit československé hranice, dnes v něm mohou nocovat turisté. Z původně zanedbané pevnůstky vzniklo překvapivě pohodlné místo k přespání.
Na první pohled pořád připomíná obyčejný betonový bunkr, kterých po českém pohraničí najdeme stovky. Uvnitř ale najdete něco jiného, než byste u vojenské pevnůstky čekali.
Bunkr 67 nedaleko Řehlovic prošel náročnou proměnou a dnes slouží jako netradiční místo k přespání. Hosté v něm najdou postel, topení, elektřinu ze solárních panelů, dokonce i Wi-Fi. Z opuštěného objektu, který byl spíš skladištěm odpadu, tak vzniklo překvapivě pohodlné zázemí pro krátký pobyt. Z vojenského bunkru vzniklo nečekaně útulné ubytování
Bunkr stojí přibližně 8 kilometrů od Ústí nad Labem a jde o vzor 36, který byl postavený v roce 1936. Když ho současní majitelé získali v dražbě,
rozhodně nepřipomínal místo vhodné pro turisty. Vchod byl částečně zasypaný hlínou a uvnitř se nacházely odpadky včetně částí dvou starých automobilů Škoda. Při vyklízení nakonec odvezli zhruba sedm nákladních aut nepořádku. Teprve potom mohla začít skutečná rekonstrukce, během níž dostala malá betonová pevnůstka nové technické vybavení a zázemí pro návštěvníky.
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Rozměry bunkru samozřejmě nedovolují vytvořit klasický hotelový pokoj, ale přesto je jeho vybavení překvapivě rozsáhlé. Uvnitř se nachází postel o velikosti 200 × 150 centimetrů pro dvě osoby, plynové topení s odvodem spalin, automatická ventilace a nastavitelné LED osvětlení. O elektrickou energii se starají solární panely. Hosté
mají k dispozici také ledničku, plynový vařič, nádobí a užitkovou vodu. Nechybí televize s archivem filmů, internetový prohlížeč ani Wi-Fi. Venkovní prostor navíc nabízí pergolu s možností posezení a rozdělání ohně, zatímco hygienické zázemí doplňuje suché WC. Některé vybavení je navíc stylově uložené ve vojensky působící bedně.
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Samotný bunkr přitom připomíná dobu, kdy Československo počítalo s možností ozbrojeného konfliktu s nacistickým Německem. Tehdy vznikaly především mezi lety 1935 a 1938. Malé železobetonové objekty měly pomoci chránit
důležité úseky hranic a poskytovat vojákům zázemí pro obranu. Po mnichovské dohodě v roce 1938 však československá armáda pohraniční opevnění opustila. Mnohé objekty pak chátraly, zarůstaly nebo sloužily jako skladiště či skládky. Bunkr 67 je krásným důkazem, že i takový kus vojenské historie může po desítkách let dostat zcela nový život. Jen místo vojáků v něm dnes přespávají turisté, kteří si chtějí vyzkoušet nocleh, jaký běžný hotel rozhodně nenabídne. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o kvízu na téma retro.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Bunkering, Wikipedie, Wikipedie, YouTube Lukáš Kačírek
Článek
Z vojenského bunkru nedaleko Řehlovic vzniklo útulné ubytování. Dnes hostí spokojené turisty pochází z webu Světkreativity.