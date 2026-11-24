V maďarské obci Egerszalók se při koupání díváte na bílý vápencový kopec, který postupně vytvořila termální voda. Pod jeho svahem leží Saliris, lázeňský areál se sedmnácti vnitřními a venkovními bazény. Některé mají vodu o teplotě až 38 °C, takže plavky tu využijete i v listopadu.
Před cestou se vyplatí promyslet, kolik času chcete ve vodě strávit. Rozdíl mezi tříhodinovým a celodenním vstupem není sice příliš velký, ale po 17. hodině cena výrazně klesá. Zvlášť se platí sauny a také parkování.
Bílý kopec začal růst po průzkumném vrtu
V roce 1961 se tu při hledání ropy a zemního plynu narazilo na termální vodu. Z hloubky přibližně 410 metrů vyvěrala
voda o teplotě 65 až 68 °C. Když stékala po svahu, začaly se z ní ukládat vápenaté usazeniny. Postupně vytvořily členitý bílý povrch, který se stal symbolem Egerszalóku. Bílý kopec Sódomb začal vznikat po objevení termálního pramene v roce 1961. Jeho členitý povrch tvoří vápenaté usazeniny. Foto: Random photos 1989/Wikimedia Commons (CC-Zero)
Místní mu říkají Sódomb, tedy
solný kopec. Jeho hlavním materiálem je ovšem vápenec. Hydrogeolog László Lénárt z Miskolcké univerzity ve své odborné studii napsal:
„Travertinový kopec se i dnes neustále tvoří, k zachování jeho krásy je nezbytné stálé pokrytí tenkou vrstvou vody.“ (přeloženo)
Bílý svah si můžete prohlédnout z přístupové cesty. Samotný útvar je chráněný a vstupovat na něj se nesmí. K prohlídce kopce přitom
podle místní turistické organizace nepotřebujete vstupenku do lázní. Venku se můžete posadit do vody o teplotě 38 °C
Lázeňský areál Saliris má přibližně 1 900 metrů čtverečních vodní plochy. V nabídce jsou léčebné i zážitkové bazény, vířivky a dětská část. Vnitřní i venkovní koupání funguje
celoročně.
V chladném dni vás bude nejvíc lákat venkovní
kruhový léčebný bazén s vodou teplou 38 °C. Je hluboký přibližně 90 centimetrů a hodí se hlavně k poklidnému odpočinku. Pokud máte raději o něco méně horkou vodu, můžete zvolit některý z dalších venkovních léčebných bazénů s teplotou 35 °C. Venkovní bazény koupaliště Nosztalgia nabízejí další možnost termálního koupání v Egerszalóku. Foto: Palickap/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Za stejně teplou koupelí jako v kruhovém bazénu se dá zamířit i dovnitř.
Jeskynní léčebný bazén má rovněž 38 °C, jen výhled pod širé nebe vystřídá jiné prostředí. Kdo chce odpočinek prostřídat s vodními atrakcemi, najde ve vnitřním i venkovním zážitkovém bazénu vodu o teplotě 33 °C.
Na nejmenší návštěvníky čeká uvnitř
brouzdaliště s vodou teplou 34 °C. Hloubka se v něm pohybuje od 30 do 60 centimetrů, takže i tady je při dětském dovádění potřeba dohled dospělých.
U rodinného výletu je důležité zohlednit také
věkové omezení. Děti mladší 14 let mohou do hlavního areálu pouze s dospělým. Nesmějí využívat léčebné bazény, sauny ani bazény s teplotou vody vyšší než 35 °C. Pro děti mladší šesti let platí také zákaz koupání ve vířivkách a masážních bazénech. Sauny v dřevěných domcích i odpočinek po masáži
Saunový svět zahrnuje finské sauny, biosaunu, parní lázeň a ochlazovací bazény. Venku stojí dřevěné saunové domky. Areál má části pro saunování v plavkách i bez nich, takže je dobré sledovat označení konkrétní zóny. Ze sauny v Salirisu je vidět přímo na bílé terasy Sódombu. Vstup do saunového světa se přikupuje k bazénům. Foto: Oficiální stránky Termálních lázní Saliris (salirisfurdo.hu)
V aktuálním programu jsou
saunové ceremoniály každý den ve 14, 16 a 18 hodin. Koupání lze doplnit také masáží či kosmetickým ošetřením, v nabídce jsou mimo jiné ajurvédské masáže. Za tato ošetření se už ale připlácí. Dražší vstupné platí už od pátku
Do lázní můžete zavítat i bez hotelového pobytu. Ceník rozlišuje levnější pondělí až čtvrtek a dražší pátek až neděli. Odpolední vstup platí od 17 hodin.
Typ vstupu Pondělí až čtvrtek Pátek až neděle Dospělý na 3 hodiny 8 500 forintů / cca 562 Kč 9 500 forintů / cca 628 Kč Dospělý na celý den 10 700 forintů / cca 707 Kč 11 900 forintů / cca 787 Kč Dospělý od 17 hodin 4 300 forintů / cca 284 Kč 4 700 forintů / cca 311 Kč Příplatek za saunový svět 4 600 forintů / cca 304 Kč 4 600 forintů / cca 304 Kč Vybrané vstupné podle ceníku pro rok 2026.
Od pondělí do čtvrtka stojí celodenní vstup pro dospělého o 2 200 forintů více než tříhodinový, orientačně tedy o 145 Kč. Pokud chcete do programu přidat oběd a delší přestávku mezi koupelemi, může se tento příplatek vyplatit.
Parkování u hlavního vstupu stojí dalších 1 400 forintů za auto a den, orientačně 93 Kč. Kdy mají lázně otevřeno
Pro návštěvníky bez ubytování je otevřeno od neděle do čtvrtka od 10 do 20 hodin, v pátek a v sobotu od 10 do 21 hodin. Bazény se opouštějí
půl hodiny před zavřením areálu. Hoteloví hosté mají podle zveřejněného rozpisu přístup do bazénů denně od 8 do 22 hodin, s ukončením koupání ve 21:30.
Saunový svět funguje denně
od 11 do 19:30. O vánočních a novoročních svátcích se otevírací doba mění. Z hotelového pokoje rovnou do lázní
Přímo u bazénů stojí
hotel Hunguest Saliris, propojený s lázněmi krytou chodbou. Pokoje mají balkon nebo terasu a jejich kategorie se liší také výhledem. Pokud vám záleží právě na pohledu na bílý kopec, hotel jej uvádí u pokojů Superior Plus.
Základní nabídku hotel aktuálně inzeruje od 36 000 forintů za osobu a noc, orientačně od 2 380 Kč. Zahrnuje ubytování,
bufetovou snídani a večeři i využití bazénového areálu. Saunový svět v této nabídce zahrnutý není. Kdo chce mít bazény po ruce, může se ubytovat přímo v hotelu Hunguest Saliris. S lázněmi ho spojuje krytá chodba. Foto: Oficiální stránky Hotelu Hunguest Saliris (hunguesthotels.hu)
K pobytu se připočítává místní poplatek 600 forintů za osobu starší 18 let a noc, orientačně 40 Kč.
Hotelové parkoviště nebo garáž stojí 3 900 forintů za auto a noc, přibližně 258 Kč.
Najíst se dá i během jednodenní návštěvy. V areálu funguje restaurace
Carlo’s s pizzou a těstovinami a Spa Bar s nápoji a lehkým občerstvením. Na půl dne můžete vyrazit i za památkami
Přímo v obci Egerszalók stojí za pozornost někdejší obydlí vytesaná do skály, známá jako
Barlanglakások. Uvnitř najdete předměty každodenní potřeby a lidový nábytek. Před návštěvou si ověřte aktuální zimní otevírací dobu.
Další možností je nedaleké
město Eger s hradem. Jeho expozice jsou přístupné i v listopadu, většina ale zavírá už mezi 16. a 16:30. Prohlídku bych proto plánovala na dopoledne a koupání si nechala na později. Pobyt v termálech můžete doplnit výletem za skalními obydlími. Ta na fotografii se nacházejí v Noszvaji. Foto: Porbóllett/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Na Egerszalóku mě při výběru zaujalo právě
spojení lázní a okolních památek. Nechala bych si na něj alespoň dvě noci, aby se do programu vešel Eger i odpočinek bez hlídání každé minuty. Před rezervací bych si ale porovnala celkovou cenu hotelu s penzionem a samostatným vstupným. Samotná částka za pokoj totiž ještě neříká, na kolik nakonec celý pobyt vyjde. Co vědět před návštěvou Můžu se koupat přímo na bílém kopci?
Kopec je chráněný přírodní útvar a na jeho povrch se nevstupuje. Ke koupání slouží bazény lázní.
Co si vzít s sebou?
Plavky, ručník a pantofle. Pantofle jsou podle návštěvního řádu povinné. Ručník i župan si lze za poplatek půjčit.
Kde hledat další maďarské termály?
Pro jiný typ pobytu se můžete podívat také na termální
lázně v Mošoni nebo na lázně Széchenyi v Budapešti. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, matarka.hu, gyogyvizekvolgye.hu, salirisfurdo.hu, hunguesthotels.hu, egrivar.hu