Turisté utíkali z hořícího resortu na Brači. Teď prozradili, jakou kompenzaci měli dostat za zničenou dovolenou

Josh Robbins a jeho partnerka Shelby A'Court přijeli na Brač na týdenní dovolenou v Gava Waterman Milna Resortu, kterou si podle britských médií rezervovali jako all-inclusive zájezd přes cestovní kancelář TUI za přibližně 1 800 liber. Rozsáhlý požár, který vypukl na západní části ostrova, se však kvůli silnému větru začal rychle šířit směrem k oblasti Milny a během dramatické noci ohrozil také samotný turistický komplex. Robbins popsal, že se dvojice spolu s dalšími hosty dostala k nedalekému molu a z nebezpečné oblasti se nakonec dostala díky lodím, které se zapojily do evakuace. Na záchraně lidí se podílely nejen oficiální složky, ale také místní obyvatelé a majitelé soukromých plavidel.
Britský turista nyní tvrdí, že po návratu začal s TUI řešit náhradu za dovolenou a požaduje vrácení celé zaplacené částky i další odškodnění. Podle jeho vyjádření mu byla nabídnuta kompenzace 87 liber pro něj a jeho partnerku dohromady, případně o něco vyšší částka ve formě poukazu. Robbins uvedl, že si nechal nabídku zaslat písemně a hodlá ji konzultovat s právním poradcem. Zároveň tvrdí, že mu bylo sděleno, že šlo o mimořádnou událost a že může nárok řešit také prostřednictvím cestovního pojištění. Samotná TUI se ke konkrétní nabídce 87 liber v publikovaném článku nevyjádřila a redakce ji požádala o stanovisko.
Turisté a vedení resortu popisují evakuaci odlišně
Část britských hostů kritizovala způsob, jakým byla krizová situace v resortu zvládnuta. Někteří tvrdí, že zpočátku dostávali informace, podle nichž jim bezprostřední nebezpečí nehrozí, a později postrádali jednoznačné pokyny k evakuaci. Objevila se také svědectví o problémech s komunikací a obtížném opouštění některých částí komplexu. Jde však o výpovědi jednotlivých turistů, které vedení resortu v několika bodech odmítlo. Společnost SVPETRVS hoteli uvedla, že zaměstnanci hosty neopustili a že pracovníci resortu se na evakuaci aktivně podíleli. Poslední skupina zaměstnanců podle společnosti odjela až jedním z posledních evakuačních plavidel poté, co se přesvědčila, že jsou hosté v bezpečí.
Provozovatel resortu současně vysvětlil, že před prudkým zhoršením situace postupoval podle informací a pokynů hasičů a dalších záchranných složek. Ty podle jeho vyjádření zpočátku nenasvědčovaly tomu, že bude nutné celý areál evakuovat. Situace se ale kvůli mimořádně silnému větru změnila během krátké doby, k resortu se rychle přiblížily plameny, vypadla elektřina a hustý kouř komplikoval viditelnost i komunikaci. Vedení připustilo, že informace nemusely v chaotických podmínkách dorazit ke všem hostům, zároveň ale zdůraznilo, že zaměstnanci při evakuaci pomáhali. Resort také oznámil, že průběh celé události a vlastní krizové postupy vyhodnotí.
Z resortu musely pryč stovky lidí
Rozsah evakuace potvrzují také chorvatské zdroje. Ze samotného Gava Waterman Milna Resort & Cottages bylo během požáru evakuováno přibližně 400 hostů a zaměstnanců. Provozovatel po události uvedl, že podle tehdy dostupných informací nebyl mezi jeho hosty a pracovníky nikdo zraněn a že evakuovaným pomáhá zajistit náhradní ubytování na Brači nebo návrat domů. Celkem muselo být z oblastí ohrožených požárem na ostrově evakuováno zhruba 700 lidí, přičemž významná část evakuace probíhala po moři.
Po několika dnech intenzivního zásahu se situace na Brači výrazně uklidnila. Chorvatská veřejnoprávní televize HRT 15. září uvedla, že požár byl lokalizován a probíhalo dohašování i zabezpečování požářiště. Na místě stále pracovalo přibližně 200 hasičů se zhruba 40 vozidly a jednotlivá doutnající místa zůstávala pod dohledem. Oheň podle HRT zasáhl více než 4 000 hektarů území. Zatímco bezprostřední nebezpečí pro turistické oblasti výrazně ustoupilo, přesné vyčíslení škod má následovat až po definitivním ukončení zásahu.
Zdroje: thesun.co.uk, hrt.hr, slobodnadalmacija.hr