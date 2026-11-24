Hlasitá hudba, průvod a svázaný kačer. I tak vypadají tradiční moravské hody. Zatímco pro některé jde o milovaný dlouholetý zvyk, ochránci zvířat dlouhodobě mluví o týrání. Letos proto vyzvali starosty jihomoravských obcí, aby tradici pozměnili a živého kačera nahradili třeba slaměnou atrapou.
Hody se zpravidla
konají od srpna do prosince, některá města a obce pak jejich termín odvozují od svátku patrona místního kostela.
Součástí programu některých moravských hodů dodnes zůstává právě živý kačer. Pták je svázaný, připoutaný k různým předmětům a lidé s ním různě manipulují, to vše za hlasitého hluku. Nakonec se o něj účastníci i perou. Spolek Zvířata nejíme proto v září spustil kampaň, jejímž cílem bylo zamezit dalšímu trápení zvířat.
Boj proti krutosti, ne proti hodům
Zvířecí aktivisté zdůraznili, že nebojují
proti samotným hodům, ale proti konkrétní tradici, kterou považují za krutou. Zvyk považují za týrání zvířat, veterinární správa jim již dříve dala za pravdu například v případě Skoronic na Hodonínsku.
„ Kačer má stále zůstat spoutaný v proutěném koši nebo připevněný k židli, má být vystavený křiku, hlasité hudbě, manipulaci a dalším stresujícím situacím během hodového průvodu," popsala spoluzakladatelka spolku Michaela Vincourová. Zdůraznila, že aktivisté nechtějí rušit hody ani žádné jiné tradice, jen nechtějí, aby během nich docházelo k týrání zvířat. Někde posloužila slaměná atrapa
Některé obce již zpočátku tradici pozměnily, živého ptáka tedy nahradily atrapou, došlo k tomu například v Žeravicích nebo v obci Hýsly. Podobné dilema řešili například v Kostelci. Slaměného kačera zvolili 21. listopadu také v Těmicích.
Ochranáři se snaží přítomnosti živého ptáka zabránit úplně, na webu za tímto účelem spustili odpočítávání. Na sociálních sítích příznivce iniciativy vyzvali, aby napsali pořadatelům hodů, vedení obcí a podepsali společnou výzvu. Celkem dosud nasbírali 8 173 podpisů. V šesti obcích zůstal živý pták, aktivisté zapojili policii
Čeho vlastně aktivisté dosáhli? „ Pod naším tlakem všechny obce upustily od barbarského zvyku takzvaného kradení kačera, kdy se o živé zvíře přetahuje a pere dav lidí. Velké uznání patří obcím Žeravice, Hýsly, Kostelec a Žádovice, které živého tvora nahradily atrapou. Dokázaly, že tradice nepotřebuje utrpení," uvedli zástupci spolku Zvířata nejíme.
Na obec Ježov pak podali trestní oznámení, kterým se již má zabývat policie. „ Většina pořadatelů a zástupců obcí stále nedokáže vnímat kačera jako cítící bytost, která prožívá strach a stres. Výsledkem bylo, že v šesti obcích byl živý tvor i letos obětován na oltář tradice. Jednalo se o obce Ježov, Vracov, Bukovany, Vlkoš, Skoronice, Kyjov," popsali ochránci zvířat.
Zároveň zkritizovali postup Krajské veterinární správy. „ Ta nebyla ani přes naše opakované urgence schopná zaujmout jasné stanovisko, zda je zneužívání živého kačera na hodech týráním. Místo toho jen oddaluje odpovědi a vydání záznamů z kontrol," napsali aktivisté. Co se s ptákem během hodů děje?
Kačer je zpravidla pevně svázán a umístěn do tašky, aby nemohl nikam utéct. Posléze je připoután ke zdobenému košíku nebo židli, kde stráví několik hodin. Některým ptákům je během hodů podáván alkohol, běžně například slivovice nebo víno.
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Svázaný kačer následně zamíří do průvodu obcí, stresovat jej může například hluk či množství lidí. Kačera si dále účastníci předávají a tancují s ním. Nechybí hlasitá hudba a zpěv. Vyvrcholením hodů bývá také boj, při kterém se účastníci perou a přetahují o svázaného ptáka.
Kačer je posléze buď vrácen do chovu, nebo během dalšího dne usmrcen a sněden. „V posuzované situaci odborná literatura poskytuje podklad pro závěr, že jednotlivé prvky popsaného zacházení – zejména odchyt, manipulace, restrikce, nemožnost úniku a intenzivní podněty z okolního prostředí – jsou způsobilé vyvolávat stresovou reakci a behaviorální projevy související se strachem. Jejich kumulace spolu s absencí biologicky relevantního důvodu pro vystavení zvířete takové zátěži představuje významnou skutečnost pro posouzení naplnění § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání," uvedl ředitel Ústavu ochrany zvířat a welfare Ondřej Cvejn.