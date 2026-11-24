Událost z roku 1590, k níž došlo na ostrově Roanoke v Severní Karolíně, patří mezi nejstarší záhady americké historie, která dodnes zajímá historiky, vědce a také fanoušky záhad. Průkazného objasnění pro zmizení všech 120 kolonistů beze stopy se jim zatím nepodařilo dosáhnout.
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Touha po trvalém osídlení
V létě, na přelomu července a srpna roku 1587, se započal už druhý pokus přibližně 115–120 anglických osadníků s touhou vybudovat v Americe první trvalé anglické osídlení v oblasti dnešního okresu Dare County v Severní Karolíně. Za tímto nápadem stál slavný anglický mořeplavec Walter Raleigh. Vedením této kolonie pověřil Johna Whitea.
Hlavní motivací pro dobytí kousku území z Nového světa byly strategické možnosti pro tehdejší Anglii. Angličané si od toho slibovali založení námořní základny, odkud by mohli útočit zejména na nepřátelské španělské obchodní loďstvo a také narušení monopolu Španělů, kteří měli na americkém kontinentu tou dobou převahu.
První anglické dítě narozené v Americe
Zpočátku to pro osadníky vypadalo celkem slibně. Měsíc po příjezdu na ostrov Roanoke se rodina guvernéra nově vzniklé osady Johna Whitea radovala z příchodu prvního anglického dítěte narozeného na území Ameriky. Whiteovi se narodila vnučka. Pokřtili ji a pojmenovali Virginia Dareová. Radostný začátek pobytu ale záhy vystřídaly existenční problémy. Nedostatek jídla a zdrojů surovin na ostrově kolonisty přiměl k řešení.
Guvernér se s výpravou vydal lodí pro pomoc do Anglie. Měl v plánu sehnat tam potřebné zásoby včetně soli, koření nebo hospodářských zvířat. Jeho plány ale notně zkomplikovala válka mezi Anglií a Španělskem. Protože válečný spor měl přednost, všechny dostupné lodě byly k dispozici válčícím vojákům. Na dostupnost plavidla musel White čekat tři roky.
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Zůstalo jediné slovo
Když po třech letech v srpnu roku 1590 guvernér konečně dorazil zpátky na ostrov, nestačil se divit. Nikdo už tam totiž nebyl. Kromě rozebraných příbytků bez pozůstatků jakéhokoliv násilného vniknutí už v místě nenašel ani živáčka. Postrádal i svou rodinu – dceru Eleanor Dareovou, zetě Ananiase Darea a malou vnučku Virginii Dareovou. Nic nenaznačovalo rychlý útěk ani překotné souboje o přežití. Nikde neležela žádná těla a nenašel ani hřbitov s ostatky. Nikdo z příchozí výpravy netušil, co se tam vlastně mohlo odehrát a proč by se kolonisté odhodlali z ničeho nic k odchodu.
Po obyvatelích osady zůstal pouze jediný velice stručný jednoslovný nápis – vyrytý do dřevěného sloupku, podle jiných zdrojů však byl vyřezaný do stromu. Bylo tam velkými písmeny vyřezáno: „CROATOAN“. Šlo o název spřáteleného indiánského kmene a nedalekého ostrova jižně od Roanoke. Dnes se Croatoan jmenuje Hatterasův ostrov. Jméno nedalekého ostrova tedy bylo jediným vodítkem, o které se opuštěný guvernér White mohl opřít.
Jeho pátrání mělo vést právě na Croatoan, jehož jméno našel vyryté na dřevě. Jenže mu to nedovolilo špatné počasí. Silné bouře a velké vlny nebyly bezpečné pro plavbu směrem k ostrovu. Blížil se hurikán a loď ztratila kotvy, takže musela změnit kurs plavby směrem ke Karibiku a následně zpět do Evropy. Na Croatoanu se tak Whiteovi nepodařilo zakotvit, aby mohl pátrat po blízkých a zbytku osadníků. Nic o osudu lidí ze Ztracené kolonie, jak se od té doby začalo pohřešovaným kolonistům přezdívat, se tak už výpravě zjistit nepodařilo.
Hypotéza o nečekaném nebezpečí na Roanoku, kvůli němuž se museli jeho obyvatelé rychle přemístit do bezpečí spřáteleného kmene indiánů na nedaleký ostrov Croatoan a nechali o tom krátkou zprávu v původní oblasti, se tedy Whiteovi a jeho kolegům nepodařilo potvrdit ani vyvrátit. Samotný White už své blízké nikdy nenašel ani nezískal tolik potřebné odpovědi na své otázky.
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Veškeré pátrání bylo neúspěšné
Veškeré hledání jakýchkoliv průkazných vysvětlení zmizení kolonistů od té doby bylo vesměs neúspěšné. Objevilo se hned několik různých teorií o tom, co se s anglickými obyvateli mohlo ve skutečnosti stát.
V úvahu byly vzaty optimistické i pesimistické scénáře. Podle jedné hypotézy se lidé z ostrova pokusili kvůli zoufalé situaci s nedostatkem zásob potřebných pro přežití odplout po své ose zpět do Anglie, ale po cestě se jim něco přihodilo. Někdo spekuloval, že se s lodí potopili, popřípadě že narazili na znepřátelené Španěly, kteří v tu dobu měli osadu St. Augustine na Floridě.
Jiní zase z pohnutého osudu anglických kolonistů podezírali indiánské kmeny. Zatímco jedni se domnívali, že se angličtí osadníci mohli postupně stát nedílnou součástí některého z nich, protože mezi ním a osadníky panovaly relativně dobré vztahy, jiná verze mluví o tom, že se naopak indiáni na více než 115 Angličanech rozhodli pomstít za ničivé chování jejich krajanů.
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Někteří kolonisté se totiž k indiánům a jejich domovině nechovali vůbec dobře. Jedním příkladem za všechny je například případ, kdy v roce 1585 vypálili původním obyvatelům vesnici jménem Aquascogoc. Úvahy o potenciální mstě ze strany indiánů proto také nešlo zcela vyloučit.
Teorie o tom, že lidé osidlující Roanoke zemřeli hlady nebo na epidemii nějaké nakažlivé choroby, mohla být téměř rovnou vyvrácena. I přes sucho, které prý v oblasti, jak zjistila vědecká analýza letokruhů tamních cypřišů, mezi roky 1587–1589 panovalo a ničilo úrodu, lidé patrně nezemřeli na hladomor ani na nemoci.
Na ostrově, jak už bylo zmíněno výše, se nenašla žádná těla ani kosterní pozůstatky osadníků. I z této informace lze podle odborníků vyvodit, že lidé na ostrově nezemřeli, ale že byli nuceni postupně a plánovaně odejít a hledat nové místo, kde by se mohli usadit. Organizovanému odchodu lidí by odpovídal i stav místa, v jakém ho později našel guvernér White se svou skupinou.
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Některé otazníky zůstaly nezodpovězené
Jisté je, že i když mnoho historiků a vědců přišlo s různými teoriemi o tom, co se s kolonisty z Roanokeu vlastně stalo, dlouho nepřišli s ničím, co by jejich domněnky dokázalo jasně potvrdit nebo vyvrátit. „Osud kolonistů je největší nevyřešenou záhadou v americké historii,“ uvedl emeritní ředitel archeologie a výzkumu Nadace pro znovuobjevení Jamestownu (první dochované anglické kolonie na americkém kontinentu, pozn. redakce), William Kelso, pro web livescience.com.
Jednou z příčin, proč se vědci v této tajemné otázce dlouho nepohnuli s poznatky kupředu, je i fakt, že se nepodařilo zjistit ani to, kde přesně se tehdejší kolonie nacházela. Výzkumníci totiž neměli k dispozici žádné prameny, které by upřesnily lokaci. Nelze vyloučit ani to, že velká část pozůstatků bývalé obce leží v hlubinách moře po masivní erozi půdy.
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Artefakty ukazují na sžití s kmeny
Současná věda už začíná být v pátrání po Ztracené kolonii poněkud úspěšnější, byť jí to značně komplikuje více než čtyři sta let dlouhý časový odstup. Uvažuje se o tom, že se angličtí kolonisté mohli postupně rozutéct mezi jiné kmeny, se kterými časem splynuli. Ostatně nedostatek potravin, některé napjaté vztahy s okolními kmeny a Španěly a nedostatečné podmínky mohly seskupení lidí přirozeně pozvolna rozdělit.
Některé nálezy z posledních let poukazují na to, že mohl někdo z osadníků po rozdělení opravdu hledat útočiště na zmiňovaném Hatterasově ostrově (tehdejším ostrově Croatoan). Odpovídají tomu nálezy archeologů z Bristolské univerzity. Ti v místě našli různé předměty, které by mohly naznačovat přítomnost anglických kolonistů, jako byly německá keramika, rukojeť rapíru a norimberská mince. Stejné mince se přitom našly i na ostrově Roanoke. Asimilací s kmenem Croatoan by se vysvětlil zároveň i onen stručný vzkaz na dřevěném sloupku.
Další evropskou keramiku pocházející ze 16. století našli archeologové z Nadace První kolonie také na pevnině kolem Bertie v Severní Karolíně. Ani u těchto předmětů nelze vyloučit, že mohly patřit zmizelým kolonistům.
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Podle historické mapy znovu zkoumané v roce 2012, kterou vytvořil sám guvernér White a u níž výzkumníci odhalili zakrytou záplatu se symbolem pevnosti, se vědci zmiňují i o dalších potenciálních místech. Osadníci podle nich mohli hledat ochranu v blízkosti indiánských kmenů a zakládat tam nové osady.
„Já to interpretuji tak, že osadníci byli pod ochranou mocných Chowanoků, kteří žili podél severního břehu řeky Chowan,“ míní prezident a hlavní ředitel Nadace pro znovuobjevení Jamestownu, historik James Horn, který se se svou hypotézou svěřil redaktorům portálu Live Science.
S tímto zjištěním souvisí i názory, že se někteří kolonisté mohli rozhodnout rozdělit na menší seskupení anebo se pokusit usadit jako nezávislí jednotlivci. „Není neobvyklé, že se mezi koloniálními skupinami bojujícími o přežití objevují soupeřící frakce,“ vysvětlil docent antropologie na Univerzitě Jamese Madisona, Dennis Blanton, pro Live Science s tím, že zatímco někdo se mohl připojit k indiánům, další to mohli odmítnout a snažili se přežít na vlastní pěst.
Důležitým klíčem pro hledání mnoha odpovědí je také probíhající analýza DNA potomků původních obyvatel Ameriky, kteří žili v této lokalitě. Její výsledky jsou však prozatím nejednoznačné.
livescience.com, nytimes.com, cs.wikipedia.org, youtube.com, en.wikipedia.org