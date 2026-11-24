Koupíte v bazaru starou komodu a v její zadní stěně objevíte obálku s penězi. Patří vám, když jste za komodu zaplatili? Odpověď vypadá samozřejmě. Jeden muž z Bavorska letos na jaře zjistil, že tak jednoduché to není.
Skrýš objevil až doma
Jak v dubnu 2026 sdělila policie v Trostbergu, 56letý muž z tohoto města v Horním Bavorsku si přes internetovou platformu koupil použitý trezor. Zaplatil za něj 15 eur. Když ho doma usazoval, položil ho na bok a všiml si skrýše. Šlo o přihrádku, kterou do trezoru kdosi vestavěl dodatečně.
Ve středu 15. dubna 2026 v ní našel zlatý slitek o hmotnosti 250 gramů. Policie tehdy odhadla jeho cenu na zhruba 32 000 eur, což podle kurzu ČNB z dubna 2026 odpovídá asi 780 000 Kč. Cena zlata se od té doby mohla změnit.
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Trezor prodával vnuk z pověření svého 90letého dědečka. Ten podle policie na slitek ve skrýši zřejmě zapomněl.
Zlato si kupující nenechal a sám se obrátil na policii, ať zjistí, komu slitek patří. Policisté dohledali prodávajícího a obě strany si vyměnily kontakty.
Mluvčí policie v Trostbergu vysvětlil, že záleží hlavně na tom, zda se prodával trezor i s obsahem, nebo jen samotný trezor. Komu zlato patří, policie nerozhodovala. Stranám doporučila, aby se dohodly, případně obrátily na advokáta.
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Žádný spor nakonec nevznikl. Mluvčí bavorské policie v dubnu 2026 pro agenturu dpa uvedl, že slitek dostane zpět rodina původního majitele a nálezce získá odměnu. Její výše zveřejněna nebyla.
Rodina má zlato zpátky a kupující, který za trezor zaplatil 15 eur, dostal odměnu. Pro vlastnictví zlata bylo podstatné, co přesně bylo předmětem prodeje. Podobně opatrně se k nálezům staví i český občanský zákoník.
Co říká český občanský zákoník
Ani cenný nález si v Česku nikdo nemůže jen tak strčit do kapsy. Občanský zákoník totiž vychází z toho, že majitel nalezenou věc neopustil a chce ji zpátky. Pokud nálezce ví, komu věc patří, vrátí mu ji. Když majitele nezná, má nález bez zbytečného odkladu oznámit obci, zpravidla do 3 dnů.
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Zákon tím chrání lidi, kteří něco ztratí nebo zapomenou, a nálezce přitom odmění. Vlastník, případně ten, kdo věc ztratil, mu musí zaplatit nálezné ve výši 10 % ceny nálezu a uhradit nutné náklady. Kdyby šlo v Česku o ztracenou věc v hodnotě zhruba 780 000 Kč, nálezné by podle našeho modelového výpočtu činilo asi 78 000 Kč.
Majitel má na přihlášení rok od chvíle, kdy obec nález vyhlásí. Obec mu pak věc vydá i s plody a užitky, nálezné a náklady se mu ale odečtou v každém případě. Ozve-li se později, nejpozději do tří let, dostane věc zpět jen po zaplacení nákladů a nálezného. Kdo se nepřihlásí do tří let, o věc přijde a jejím vlastníkem se stane nálezce, obec nebo ten, komu byla věc svěřena.
Kdo nález zatají, tratí
Kdo nález neoznámí nebo si ho přivlastní, přijde o nálezné i o náhradu nákladů. Věc už nikdy nezíská a odpovídá za škodu, která by tím vznikla. Přisvojit si nalezenou cizí věc, jejíž hodnota není nepatrná, je navíc podle § 219 trestního zákoníku trestný čin zatajení věci a hrozí za něj i vězení.
Přečtěte si také: Test 11 bílých jogurtů (2026): Propadl hořký selský kelímek privátní značky, vyhrál Hollandia Selský Kdo si nalezené peníze nechá a nález neohlásí, přichází o nálezné a riskuje trestní stíhání. Ilustrační foto. Zdroj: Ivan Vi / Pexels.
Když tedy v kabelce, komodě nebo knize z bazaru najdete peníze či šperk, nenechávejte si je a postupujte takto:
Nález si vyfoťte a zapište, kdy a od koho jste věc koupili. Pokud víte, komu patřila, kontaktujte ho třeba přes prodávajícího. Jinak nález ohlaste na obecním úřadě.
Při sporu o hodnotnější nález se obraťte na obecní úřad nebo na advokáta, který posoudí, komu věc patří a jaké nálezné vám náleží.
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Zdroje: https://web.de/magazine/panorama/kauft-15-euro-tresor-32000-euro-goldbarren-geheimversteck-42125176, https://newstime.joyn.de/themen/sat1-bayern/nach-kauf-von15-euro-tresor-goldbarren-entdeckt-109828, https://www.weekend.at/chronik/goldbarren-bayern-gefunden-tresor, https://euroweeklynews.com/2026/04/17/striking-gold-man-finds-e30000-gold-bar-in-second-hand-safe/, https://sita.sk/byvaniehrou/muz-si-v-bazari-kupil-stary-trezor-za-15-eur-to-co-nasiel-vo-vnutri-ho-uplne-sokovalo/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40, https://policie.gov.cz/nahlasit-nalezeny-predmet-odkaz, https://epravo.cz/top/clanky/vec-nalezena-skryta-a-opustena-v-komparativnim-pojeti-zakona-c-401964-sb-a-zakona-c-892012-sb-87444.html, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=16.04.2026, https://www.heute.at/s/bayer-findet-goldbarren-im-gekauften-tresor-120182615