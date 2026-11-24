Jana Peroutková skončí v České televizi na konci prosince. Nedělní debatu převezme Tereza Kručinská
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Jana Peroutková a Zuzana Čaputová na archivním snímkuZdroj: Pesh78, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4
Článek byl publikován 24.11.2026 10:07
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