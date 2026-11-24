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Je čtvrtek 24. června 1982. Boeing 747 společnosti British Airways letí v noci poblíž indonéské Jávy. Na čelních sklech kokpitu se objeví namodralé výboje připomínající oheň svatého Eliáše. O několik minut později zhasne první motor. Krátce po něm vysadí i zbývající tři.
Kapitán Eric Moody a jeho posádka mají před sebou sestup bez tahu motorů. Boeing 747 ještě před chvílí letěl ve výšce přes 11 000 metrů. Teď musí piloti využít zbývající výšku k tomu, aby udrželi letadlo ve vzduchu a pokusili se motory znovu spustit.
Fyzika křídel funguje i bez pohonu
Vztlak vzniká prouděním vzduchu kolem křídel. I po ztrátě tahu se letadlo dál pohybuje vpřed. Při klouzavém letu postupně ztrácí výšku a může si tak udržet rychlost potřebnou k letu.
Jak daleko doletí, popisuje klouzavost. Udává, jakou vodorovnou vzdálenost letadlo v klidném vzduchu urazí, než ztratí určitý díl výšky. Při klouzavosti 15 : 1 připadá na každý kilometr ztracené výšky 15 kilometrů letu vpřed.
Při stejné klouzavosti by z výšky 10 000 metrů nad místem přistání vycházel teoretický dolet 150 kilometrů. Skutečnou vzdálenost ovlivňuje mimo jiné vítr, rychlost letu a to, zda má stroj vysunutý podvozek nebo klapky.
Malá turbína pomáhá udržet letadlo pod kontrolou
Řada dopravních letadel má nouzovou výsuvnou turbínu, které se říká Ram Air Turbine (RAT). Po vysunutí ji roztáčí proud vzduchu. Podle konstrukce letadla zajišťuje hydraulický tlak, elektrické napájení nebo obojí. U Airbusu A330 například dodává tlak do jednoho z hydraulických okruhů, který pohání také nouzový generátor. Turbína tak pomáhá udržet v provozu systémy nezbytné pro řízení letadla.
Co se děje v kokpitu po výpadku motorů
První starostí posádky je udržet letadlo pod kontrolou a stabilizovat jeho rychlost. Když přestanou fungovat generátory poháněné motory, mohou napájení nezbytných systémů převzít záložní zdroje. U některých typů se za určitých podmínek automaticky vysune nouzová turbína.
Kyslíkové masky se cestujícím vysunou, pokud tlak v kabině klesne pod stanovenou mez. Záleží tedy na tom, zda dojde k poklesu tlaku v kabině. Při jeho ztrátě musí posádka zohlednit i to, jak rychle se může dostat do výšky, kde cestující mohou dýchat bez masek.
Piloti zároveň vyhlašují stav nouze a hledají vhodné místo k přistání. Rozhoduje, která letiště jsou v dosahu a zda se k nim letadlo může bezpečně přiblížit. Pokud to podmínky dovolují, může posádka spustit také pomocnou energetickou jednotku (APU) a obnovit tak napájení části systémů.
Zatímco jeden pilot řídí letadlo, druhý může podle kontrolního seznamu prověřovat možnosti opětovného spuštění motorů. Čas, který na to mají, se výrazně liší podle výšky a okolností výpadku. Nad Atlantikem měla posádka letu Air Transat 236 k dispozici téměř 20 minut. Piloti letu US Airways 1549 měli po střetu s ptáky jen několik minut.
Při závěrečném přiblížení musí piloti dobře odhadnout, kolik výšky a rychlosti jim zbývá. Bez obnovení tahu nemohou běžným způsobem přerušit přiblížení, vystoupat a pokusit se o přistání znovu.
Tři případy, které přepsaly učebnice
Boeing 747 kapitána Moodyho vletěl do oblaku sopečného popela z indonéské sopky Galunggung. Popel pronikl do motorů a všechny čtyři postupně vysadily provoz. Posádka se po celou dobu sestupu pokoušela motory znovu spustit. Kapitán mezitím cestujícím oznámil, co se stalo.
Dámy a pánové, hovoří k vám kapitán. Máme malý problém. Všechny čtyři motory vysadily.
Po zhruba 13 minutách klouzavého letu se posádce podařilo obnovit tah a s Boeingem bezpečně přistát v Jakartě.
Dne 24. srpna 2001 se v podobné situaci ocitl Airbus A330 společnosti Air Transat s 306 lidmi na palubě. Z prasklého potrubí nad Atlantikem unikalo palivo, až postupně vysadily oba motory. Když zhasl druhý, bylo letadlo ve výšce přibližně 10 500 metrů. Bez tahu pak letělo 19 minut a urazilo asi 120 kilometrů, než přistálo v Lajes na Azorech.
Posádka letu US Airways 1549 měla 15. ledna 2009 podstatně méně času. Airbus A320 se krátce po startu z newyorského letiště LaGuardia střetl s hejnem ptáků ve výšce přibližně 860 metrů nad zemí. Oba motory ztratily téměř veškerý tah. O několik minut později piloti nouzově dosedli na hladinu řeky Hudson. Všech 155 lidí na palubě přežilo.
O možnostech posádky po ztrátě tahu často rozhoduje výška. Posádka Air Transatu měla prostor doletět až na letiště, zatímco piloti nad New Yorkem museli během několika minut zvolit místo, kam se ještě mohli dostat. V obou případech letadlo zůstalo ovladatelné až do přistání.
Zdroje článku: faa.gov, guinnessworldrecords.com, ntsb.gov, data.ntsb.gov, faa.gov, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná