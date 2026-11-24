V červnu 2014 vyrazil houbař do pražského Klánovického lesa, místo hub ale našel silně ohořelé lidské tělo. Právě na tohle místo, které už zažilo několik vražd i pokusů o ně, se vrací pátý díl true crime série Experti na vraždy. Vyšetřování tehdy opakovaně naráželo na slepé uličky a dlouho nikdo nechápal, proč musel mladý muž vůbec zemřít. Případ, ve kterém zpočátku nikdo neviděl žádný smysl, totiž nakonec ukrýval mnohem víc, než se na první pohled zdálo.
Ohořelé tělo jako hádanka
Když kriminalisté v červnu 2014 k nálezu dorazili, hned věděli, že je čeká složitá práce. Tělo totiž oheň poškodil natolik, že bylo obtížné vůbec zjistit, o koho jde. Plameny navíc dokážou vyšetřovatele snadno zmást, protože žár umí zkreslit stopy po způsobu smrti a navést lékaře na mylnou cestu.
Pro soudní znalkyni Kláru Neureutterovou má tahle událost i osobní rozměr. „Já osobně na tenhle případ nikdy nezapomenu, protože to byl můj první případ, u kterého jsem byla přítomna,“ řekla v pořadu.
Falešná stopa podsvětí
Teprve pečlivá práce na pitevním stole přinesla první velký obrat. „Pitva odhalila překvapení pro lékaře i vyšetřovatele,“ dodala Neureutterová. Ukázalo se totiž, že mladého muže někdo několikrát střelil do hlavy. Kriminalisty zarazilo i to, kde přesně oheň napáchal největší škody. Popáleniny se soustředily na oblast pánve, ačkoli pachatelé v podobných případech obvykle pálí obličej, aby tělo znetvořili a ztížili jeho rozpoznání. Kombinace střelných ran do hlavy a mladého věku oběti tak policisty navedla na stopu podsvětí, konkrétně války gangů nebo mafie.
Jenže tohle vysvětlení dlouho nevydrželo. Zavražděný mladík se totiž nadšeně věnoval hledání pokladů a do lesa vyrazil jen za svým neobvyklým koníčkem. Policisté brzy zjistili, že neměl žádné nepřátele. Stopa podsvětí tak rázem padla a kriminalistům najednou úplně chyběl motiv.
Zbraň z dřívější krádeže
Mezi lidmi se mezitím začala šířit panika, protože v oblíbeném lese někdo zabil člověka bez zjevného důvodu. Policie proto celý les na nějaký čas uzavřela a důkladně ho prohledala, k dopadení neznámého pachatele ale ani tahle akce nevedla.
Zlom proto přišel až z laboratoře, když balistická zkouška propojila případ s jiným zločinem. Ukázalo se totiž, že zbraň z Klánovického lesa už v minulosti posloužila při krádeži v jednom rodinném domě. Právě tahle klíčová stopa konečně nasměrovala vyšetřovatele na správnou cestu a postupně je dovedla až k samotnému vrahovi.
Jak policisté pachatele vypátrali, pochopili jeho motiv a usvědčili ho kromě vraždy v Klánovickém lese i z dalších zločinů, rozklíčují v pátém dílu vyšetřovatelka Jiřina Hofmanová a forenzní psycholog Karel Netík. Novou epizodu pořadu Experti na vraždy uvede prima+ ve středu 25. listopadu.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst ZDE.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, FTV Prima).