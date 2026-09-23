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Na oblíbené pláži v Chorvatsku zjistili fekální znečištění. Turistům nedoporučují vstup do moře

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Chorvatské úřady vydaly ve středu 23. září nové upozornění pro návštěvníky Stonu v Dubrovnicko-neretvanské župě. Rozbor vzorku mořské vody odebraného o den dříve na místní pláži ukázal překročení mezních hodnot bakterie Escherichia coli, která slouží jako ukazatel fekálního znečištění. Koupání se proto na této pláži do dalšího oznámení nedoporučuje.
Na oblíbené pláži v Chorvatsku zjistili fekální znečištění. Turistům nedoporučují vstup do moře

Na oblíbené pláži v Chorvatsku zjistili fekální znečištění. Turistům nedoporučují vstup do moře

Zdroj: generováno Al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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