Na oblíbené pláži v Chorvatsku zjistili fekální znečištění. Turistům nedoporučují vstup do mořePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na oblíbené pláži v Chorvatsku zjistili fekální znečištění. Turistům nedoporučují vstup do moře
Turisté nechávají rozhodnutí o dovolené stále častěji na poslední chvíli. Evropská cestovní skupina TUI...
Nová generace iPhonů 18 Pro se v Česku začala prodávat teprve 18. září, část konfigurací je ale už nyní...
Nejnovější zářijová data mění část dosavadního výhledu na zimu 2026/2027 v Evropě. Přestože sezona jako...
Britský otec se u soudu na Kypru přiznal k obvinění v souvislosti se smrtí svého malého syna, který v...
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- Turisté utíkali z hořícího resortu na Brači. Teď prozradili, jakou kompenzaci měli dostat za zničenou dovolenou
- Drama na oblíbeném chorvatském ostrově. Požár se přiblížil k domům, lidé byli připraveni na evakuaci po moři
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