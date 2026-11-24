Večer hrajete na konzoli a televize vám slouží jen jako velká obrazovka. I tak si chytrá televize může celou dobu zaznamenávat, co se na ní děje. Stačilo k tomu jedno kliknutí při prvním zapnutí.
Televize se dívá i na obraz z konzole
Funkce se jmenuje ACR, česky automatické rozpoznávání obsahu. Z krátkého úseku obrazu nebo zvuku vznikne otisk, který se hledá v databázi reklam, her, seriálů a dalších pořadů. Funkce bývá od výroby zapnutá a souhlas s ní odvoláte až v několika podnabídkách menu.
V testech odcházela data ACR i při vysílání z antény a při obrazu z přístrojů připojených kabelem HDMI, třeba z konzole, notebooku nebo set-top boxu. Funkce ale rozpozná jen obsah z databáze. Aplikace jako Netflix a YouTube ani zrcadlení obrazu z telefonu nezachytila. Výzkumníci to nejspíš přičítají smlouvám s těmito službami, které mají o divácích vlastní data.
Přečtěte si také: Symboly v šuplíku pračky (2026): I značí předpírku, II hlavní praní, květina aviváž. Záměny si nemusíte všimnout roky Dvakrát za sekundu, odesílání v dávkách
Podle průvodce pro inzerenty, který v roce 2022 vydala reklamní divize Samsungu pro Kanadu, pořizuje ACR na televizorech se zapnutou funkcí snímek obrazovky každých 500 milisekund, tedy dvakrát za sekundu. Za hodinu sledování to dělá 7 200 vzorků.
Podle studie University College London a UC Davis z roku 2024 televize snímky slučuje do otisku a ten výrobci odesílá v dávkách, u Samsungu zhruba jednou za minutu a u LG asi každých 15 sekund. I v britských modelech testovaných značek sbíral ACR data podobně často jako v amerických, s rozdíly u některých internetových kanálů.
Z otisku se stává reklamní profil
Podle zachyceného obsahu reklamní systémy zařadí diváka do skupiny s podobnými zájmy a cílí na něj reklamu i na dalších zařízeních v domácnosti. Data se mohou prodávat dalším firmám. Samsung sám uvádí, že sbírá historii a délku sledování, identifikátory televize a IP adresu.
Přečtěte si také: Na Čechy se žumpou míří nová povinnost. Kdo ji od roku 2027 zanedbá, riskuje pokutu
V prosinci 2025 zažaloval texaský generální prokurátor pět velkých výrobců televizorů kvůli rozpoznávání obsahu bez souhlasu. Kterých výrobců se žaloby týkají, uvádějí zdroje pod článkem.
Jaká práva vám dává GDPR
Souhlas z prvního nastavení můžete podle GDPR kdykoli odvolat. Potom smíte žádat výmaz údajů, pokud pro jejich zpracování nemá výrobce jiný právní základ. Máte také právo zjistit, jaké údaje o vás vede.
U televizorů Sony běží ACR přes službu partnera Samba TV, který může být správcem historie sledování místo Sony. Kdo správcem je, zjistíte v zásadách ochrany osobních údajů této služby a žádost pošlete jemu.
Přečtěte si také: Dlužíte na pojistném? Od roku 2028 po vás má jít finanční úřad, který sahá hlavně na účet
Správce musí odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce. U složitých nebo početných žádostí smí lhůtu prodloužit o další 2 měsíce, musí to ale do měsíce oznámit i s důvody. Když do měsíce nereaguje vůbec nebo odpověď nestačí, podejte stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů poštou, osobně, datovou schránkou nebo elektronicky podepsaným e-mailem.
Kde funkci vypnout
Položky v menu bývají anglicky. V české verzi se mohou jmenovat jinak a jejich umístění se liší podle modelu a roku výroby.
Značka Název funkce Kde ji hledat Samsung Viewing Information Services Home → Privacy Choices → Terms & Conditions, Privacy Policy; u některých modelů Settings → General & Privacy → Terms & Privacy LG Live Plus Settings → General → System → Additional Settings, přepnout na Vypnuto Sony Samba Interactive TV v nastavení zvolit deaktivaci Hisense podle systému v nastavení soukromí vypnout všechny volby o sledování, rozpoznávání obsahu a reklamě podle zájmů Přečtěte si také: Test 11 bílých jogurtů (2026): Propadl hořký selský kelímek privátní značky, vyhrál Hollandia Selský
Zároveň vypněte reklamu podle zájmů. U Samsungu jde o volbu Interest-Based Advertising. U LG v části Privacy & Terms odmítnete souhlas s informacemi o sledování i s reklamou podle zájmů.
Volby sledování a reklamy podle zájmů má každá značka televizorů schované jinde v menu. Ilustrační foto. Zdroj: Nicolas J Leclercq / Unsplash. Po aktualizaci menu projděte znovu
Aktualizace softwaru nebo nové podmínky mohou nastavení soukromí vrátit. Kontrolu proto opakujte po každé větší aktualizaci.
Ve studii Northeastern University „Watching the Watchers“ z roku 2026 se provoz ACR po vypnutí plně zastavil jen u čtyř systémů a u části dalších pokračoval. Data byla šifrovaná a výzkumníci nevěděli, co televize posílaly. Další sběr tedy prokázaný není, vypnutí ale možná nefunguje vždy.
Přečtěte si také: Muž z Bavorska našel v použitém trezoru zlatý slitek za 780 000 Kč: V Česku by nálezné činilo asi 78 000 Kč
Nejjistější je televizi odpojit od internetu a filmy pouštět přes externí přehrávač. Bez připojení televize zjištěná data běžně neodešle. Nastavení soukromí pak zkontrolujte i na přehrávači.
Zdroje: https://www.ucl.ac.uk/news/2024/nov/smart-tv-tracking-raises-privacy-concerns/, https://arxiv.org/html/2409.06203v1, https://www.ucdavis.edu/news/your-smart-tv-watching-what-you-watch, https://www.malwarebytes.com/blog/news/2026/03/samsung-tvs-stop-spying-on-viewers-in-texas-heres-how-to-disable-acr-anywhere, https://cyberinsider.com/smart-tv-privacy-study-finds-tracking-persists-even-when-opting-out/, https://protonvpn.com/cs/blog/automatic-content-recognition, https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS10010616/, https://energozrouti.cz/clanek/chytre-televize-sledovani-ochrana-jak-vypnout-v-nastaveni, https://www.edpb.europa.eu/sme/be-compliant/respect-individuals-rights_cs, https://portal.gov.cz/sluzby-vs/stiznost-na-zpracovani-osobnich-udaju-S29682, https://iabcanada.com/wp-content/uploads/2022/09/Samsung-Ads-ACR-Guide-CA.pdf, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679, https://mobify.cz/clanky/rady/chytra-televize-vas-sleduje-porizuje-snimky/