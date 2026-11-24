Ukončení výroby tepla z uhlí nemusí znamenat konec centrálního zásobování ani výpadky dodávek pro domácnosti. Důkazem je nová nízkoemisní teplárna v Dětmarovicích na Karvinsku, která od začátku letošní topné sezóny dodává teplo a teplou vodu přibližně 15 tisícům domácností v Orlové a Bohumíně. Uhelný provoz nahradily nové kotle na biomasu a zemní plyn, které mají snížit emise vybraných znečišťujících látek až o 97 procent.
Obě města mají s ČEZ uzavřené dlouhodobé smlouvy o dodávkách tepla nejméně do roku 2040. Každoročně do nich zamíří přibližně 400 TJ tepelné energie. V Orlové se centrální vytápění týká zhruba devíti tisíc domácností, v Bohumíně dalších pěti tisíc.
Jde o první kompletně dokončenou modernizaci teplárenského areálu Skupiny ČEZ v České republice, při níž byla výroba tepla z uhlí zcela ukončena a nahrazena novými zdroji. Výstavba začala na jaře 2024 a investice dosáhla přibližně dvou miliard korun. Celý projekt se podařilo dokončit za necelých 30 měsíců.
Nový provoz tvoří biomasová kotelna, plynový zdroj pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) a samostatná plynová kotelna. Součástí systému zůstává také původní plynová kotelna. Biomasa bude pocházet od dodavatelů z regionu, se kterými si provozovatel zajistil dlouhodobé smlouvy.
Oproti původnímu uhelnému provozu má nová technologie snížit emise oxidu uhličitého, oxidů síry a dusíku i tuhých znečišťujících látek až o 97 procent. V biomasovém kotli se denně spálí přibližně 70 tun paliva, které do Dětmarovic putuje od českých dodavatelů i z Polska. Provozovatel si přitom předem zajistil dlouhodobé dodávky biomasy, mimo jiné od regionálních dodavatelů.
Nová teplárna zároveň představuje významný krok v transformaci energetiky Moravskoslezského kraje. Výstavba byla spolufinancována z Modernizačního fondu prostřednictvím programů HEAT 1/2021 a HEAT 1/2022. ČEZ nyní připravuje obdobné modernizace také v dalších lokalitách, například v Mělníku, Prunéřově a Tušimicích.
Petr Dvořák
zdroj: ČEZ