V regionálním autobusu nebo ve druhé třídě vlaku mohou děti od šesti let, žáci a studenti do 26 let a lidé od 65 let využívat státní slevu 50 procent, pokud splňují podmínky své tarifní kategorie. U studentů od 18 let se dokládá i studium, například uznávaným studentským průkazem.
Některé kraje k polovičnímu jízdnému přidaly vlastní peníze a u vybraných jízdenek tak celková úspora dosáhla 75 procent. Někde cestující dostávali příspěvek zpětně, takže sleva nebyla celá vidět při nákupu. Od ledna se zvednutí státní slevy na tři čtvrtiny ceny nepředpokládá, protože na něj návrh rozpočtu nevyčlenil peníze. Pro konečnou útratu tak dál záleží na druhu jízdenky a na tom, zda na ni kraj přispívá.
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Olomoucko a Vysočina mají pokračovat
Navýšené zvýhodnění má příští rok pokračovat v Olomouckém kraji, kde se u příslušných jízdenek promítá už do ceny při nákupu. Vyšší slevy mají zůstat i na Vysočině, kde byla podpora spojená s proplácením části předplatného. Na Karlovarsku lze příspěvek získat na zvýhodněné týdenní a měsíční jízdenky koupené do 31. prosince 2026.
O zpětné proplacení mohou cestující požádat do 31. ledna 2027. Zlínský kraj ukončil příspěvek pro děti a studenty, ale pro cestující od 75 let má v krajském systému zůstat bezplatná přeprava. V Ústeckém kraji zveřejněné podmínky pokrývají časové jízdenky s počátkem platnosti nejpozději 31. prosince 2026.
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Příspěvek mění skutečnou cenu jízdenky
Jak velký rozdíl krajské peníze dělají, ukazuje modelová časová jízdenka za 800 korun v plné ceně. Po uplatnění státní slevy za ni cestující zaplatí 400 korun. Pokud mu kraj následně vrátí dalších 200 korun, skutečná útrata je 200 korun.
Když příspěvek skončí a tarif se jinak nezmění, vyjde tentýž doklad na 400 korun. Člověk přitom u pokladny může stejně jako dříve platit 400 korun, což změnu zamaskuje až do chvíle, kdy mu peníze přestanou přicházet zpět. Při plánování nákladů na semestr má proto smysl vycházet z konečné útraty po případné vratce.
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V okolí Plzně se od ledna mění i samotný tarif
Na Plzeňsku se konec mimořádného příspěvku projevil už dříve, v lednu však přijde samostatná změna ceníku. Od 1. ledna má jednotlivá jízdenka v první vnější zóně stát v základním tarifu 18 korun místo dosavadních 14. Síťová jízdenka má zdražit z 84 na 92 korun. U předplatných dokladů se ceny ve vnějších zónách mírně zvýší s výjimkou ročního předplatného.
Jízdenky a předplatné pro zónu 001 Plzeň mají podle oznámení IDPK stát stejně jako dosud. V podrobném ceníku ale IDPK u 183denního předplatného pro děti od 6 do 15 let uvádí od ledna 798 korun místo 792. U tohoto kuponu si proto před nákupem ověřte cenu.
md.gov.cz, idpk.cz, irozhlas.cz, arecenze.cz, tn.nova.cz