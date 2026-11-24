Muž ve znamení Blíženců je okouzlující
Jestliže randíte s Blížencem úplně poprvé, tak vězte, že si budete připadat jako Alenka v říši divů. Blíženec je jedno velké překvapení. Je to jedna z jeho pozitivních vlastností, jeho energie vás dovede úplně strhnout. Blíženci jsou velmi charismatičtí, jsou to přesně ty osobnosti, kterých si všimnete v sálu plném lidí. Kouzlu Blížence je velmi snadné propadnout.
Vládne jim planeta Merkur, která jim dala do vínku dar slova. Typické pro muže – Blížence je to, že vás dovede „ukecat“. Zasmějete se s ním, dozvíte se věci, o kterých jste ani netušila, a zároveň umí říct i dojemné věci nebo mluvit o vážných tématech.
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Nebudete se s ním nikdy nudit
Pokud si za svého životního partnera vyberete Blížence, můžete si být jisti, že se už nikdy nebudete nudit. Muž Blíženec totiž nesnáší stereotyp, ubíjí ho. Blíženci neustále vyhledávají nové podněty, zážitky, učí se novým věcem, cestují a rozvíjejí se. Buďte si jistá, že po vašem boku Blíženec vyroste, pokud spolu budete dlouho. Za 10 let pak vedle sebe můžete mít úplně jiného člověka. Blíženci mají rádi změny a nebudou stát nečinně na místě. Jejich partner buď půjde touto cestou s nimi, nebo není pro ně.
Jejich flexibilita je velké plus i pro život. Když se objeví životní problémy, tak je muž Blíženec ihned začne řešit a najde hned několik způsobů, jak na to. Blížencům to skutečně pálí, a proto jsou ve vztazích tak hodnotnými partnery. Vždy se budou snažit pro vás najít to pravé východisko.
Věrnost nemá v povaze a umí bravurně lhát
Jako každé znamení, i Blíženec má své negativní vlastnosti. Ty jsou ostatně předmětem nejednoho astrologického rozboru a diskuzí na internetu. Dle jednoho průzkumu jsou Blíženci dokonce těmi, se kterými lidé nejčastěji nechtějí randit. Zavrhnout někoho jen kvůli znamení by bylo dosti povrchní, na druhou stranu je dobré vědět, že pozitivní vlastnosti Blížence se zrcadlí a mají i svou temnou stránku.
Například výřečnost je dobrá vlastnost, ale bohužel může být použita pro špatnou věc. O Blížencích je známo, že jsou to mistři slova, ale rovněž umí i bravurně lhát. Zatímco jiné znamení se zakoktá a znejistí, Blíženec je schopný vám lhát do očí s ledovým klidem. Ví přesně, jak se má za pomoci slov dostat ze zapeklitých situací, to mějte na paměti, pokud s Blížencem randíte. Dívejte se proto spíše na jeho činy.
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Problémem je i Blížencova roztěkanost a to, že se snadno začne nudit. O mužích – Blížencích se říká, že jsou přelétaví, částečně je to pravda. Pokud ve vás Blíženec nespatřuje svou osudovou lásku, tak to může vést k tomu, že bude rozhazovat sítě jinde, flirtovat nebo si i začne románek.
Není výjimkou, že má Blíženec více paralelních vztahů najednou. Ovšem jen do chvíle, než potká svou spřízněnou duši. Jestliže je Blíženec přesvědčený, že našel tu pravou, je schopný rázem utnout veškeré kontakty a dát do vztahu celé své srdce. Rozhodně není pravdou, že by Blíženec nebyl schopen vážného vztahu, jak se někdy tvrdí. Právě naopak, pokud se skutečně zamiluje, zcela se svému partnerovi či partnerce oddá.
Kdo se (ne)hodí k muži Blíženci?
Blíženci mají komplikovanou povahu, a tak jejich partner musí mít pochopení pro výkyvy nálad, změnu postojů či spontánní nápady. Muž Blíženec zpravidla nevydrží s někým, kdo je rigidní, něco mu zakazuje, snaží se ho ovládat a měnit. Obecně si Blíženec dobře rozumí s dalšími znameními vzdušného živlu (Váhy, Vodnář). Jsou na stejné vlně, zvládají dobře změny, mají rádi cestování a poznávání nových věcí, jsou na stejné vlně a při debatách mají pocit, že se znají věky. S Váhou si budou rozumět jako partneři i kamarádi. Vytvoří intelektuální pár, který se dovede bavit celé hodiny a vzájemně si budou velmi rozumět.
Ještě lépe se muž Blíženec hodí k Vodnáři. Obě znamení mohou být vnímána tak trochu jako „divná“, excentrická a vystupující z davu. Vytvoří spolu silnou dvojici, o které si povídají všichni v okolí. Mají stejné hodnoty, baví je cestovat a experimentovat, nikdy se spolu nebudou nudit. Další skvělou kombinací je Blíženec – Lev. Tito dva se spolu hodně nasmějí. Jsou společenští a užijí si spoustu zábavy. Je to hodně energický pár, který spojuje i vášeň a touha po dobrodružství. Za zmínku ještě stojí dvojice Blíženec – Beran, tito dva si na intelektuální úrovni velmi dobře rozumí, spojuje je i entusiasmus a společenskost.
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Naopak existují kombinace, které mohou představovat výzvu. Znamení by nikdy nemělo být ultimátní „stopkou“, člověk je totiž víc než jen to, ale dle astrologie jsou některé kombinace obtížnější než jiné. Mezi ty problematické patří:
- Blíženec a Panna – Muž Blíženec přijde Panně příliš nezodpovědný, lehkovážný a laxní. Nemůže vystát to, jaký je bordelář a jak mění názory. Blížence zase Panna štve svými přehnanými nároky a touhou ho měnit.
- Blíženec a Kozoroh – Blíženec se ve vztahu s Kozorohem může cítit příliš svázaný. Kozoroh má rád rutinu a řád, Blíženec je pravý opak.
- Blíženec a Střelec – Obě znamení bývají silné osobnosti, a tak mezi nimi může vzplanout vášeň, ta však ale stejně rychle umí i pohasnout. Tito dva mohou zjistit, že jim to funguje jen v posteli, ale v běžném životě se nesnesou a hádají se i kvůli maličkostem.
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