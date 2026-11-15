Retro klenot pod pískovcovými skalami: Prvorepubliková plovárna ve Mšeně okouzluje stylem art deco a ledovým pramenem. Když slunce pálí jako o závod a vám se nechce mačkat na přelidněných tobogánech moderních aquaparků, zkuste na chvíli zpomalit a přenést se v čase. Jen kousek od Mělníka, přímo na pomezí natřískaného Kokořínska, se ukrývá architektonická lahůdka, ze které cizincům i znalcům historického designu doslova přechází zrak. Městské lázně Mšeno nabízejí nefalšovanou prvorepublikovou atmosféru se vším všudy, přičemž spousta tuzemských výletníků o tomto unikátu ze třicátých let stále nemění ani tušení.
Původní koupací vany a inspirace ztraceným klánovickým zázrakem
Když projdete branou do areálu, okamžitě na vás dýchne nefalšovaný duch meziválečného období. Návrh celého komplexu se v roce 1932 zrodil jako pocta slavnému koupališti v pražských Klánovicích, které bohužel potkal smutný osud a dnes už po něm nenajdete ani stopu. V Mšeně se však dřevěnou centrální budovu s cihlovou podezdívkou a dvěma postranními křídly podařilo zachovat v naprosto úchvatné kondici, díky čemuž byla stavba v roce 2003 zapsána na seznam kulturních památek.
Nešlo tu přitom od začátku jen o rozverné letní radovánky. Mšeno tehdy nemělo vybudovaný městský vodovod, a tak místní chodívali do lázní za víkendovou hygienou. V kabinkách dodnes narazíte na historické plechové vany, kde si tehdejší obyvatelé dopřávali teplou koupel místo namáhavého ohřívání vody doma v neckách.
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Foto: Zairon, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
Skalní pramen a ikonické rondokubistické fontány
Absolutním srdcem celé plovárny zůstává padesátimetrový plavecký bazén, kterému dominují dvě stupňovité cihlové fontány vyvedené v českém rondokubistickém slohu. Z nich neustále proudí čerstvá voda napájená přímo ze skalního pramene Skalník. Právě tento přírodní zdroj dává bazénu neuvěřitelnou čistotu, ale zároveň pořádně prověří vaši otužilost. Teplota vody se i v největších pařácích drží okolo dvaceti stupňů, takže vás každý skok zaručeně postaví na nohy.
Původní obří dřevěná skluzavka i písečná pláž sice postupem věku vzaly za své, rodiny s dětmi si tu ale přesto přijdou na své díky bezpečnému dětskému brouzdališti a venkovnímu hřišti.
Použité zdroje: Autorský text, https://www.mestomseno.cz/mestskelazne/, https://www.kudyznudy.cz/aktivity/mestske-lazne-mseno, https://www.pamatkovykatalog.cz/mestske-lazne-13490797
Náhledové foto a fotogalerie: ŠJů / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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