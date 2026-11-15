Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Retro klenot pod pískovcovými skalami: Prvorepubliková plovárna ve Mšeně okouzluje stylem art deco a ledovým pramenem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Retro klenot pod pískovcovými skalami: Prvorepubliková plovárna ve Mšeně okouzluje stylem art deco a ledovým pramenem. Když slunce pálí jako o závod a vám se nechce mačkat na přelidněných tobogánech moderních aquaparků, zkuste na chvíli zpomalit a přenést se v čase. Jen kousek od Mělníka, přímo na pomezí natřískaného Kokořínska, se ukrývá architektonická lahůdka, ze které cizincům i znalcům historického designu doslova přechází zrak. Městské lázně Mšeno nabízejí nefalšovanou prvorepublikovou atmosféru se vším všudy, přičemž spousta tuzemských výletníků o tomto unikátu ze třicátých let stále nemění ani tušení.
Retro klenot pod pískovcovými skalami: Prvorepubliková plovárna ve Mšeně okouzluje stylem art deco a ledovým pramenem

Retro klenot pod pískovcovými skalami: Prvorepubliková plovárna ve Mšeně okouzluje stylem art deco a ledovým pramenem

Zdroj: ŠJů / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 16:08

Reklama
Další články z Svět cestovatele
Bývalý královský hrad, rozhledna a místo k odpočinku. Vrškamýk překvapí pestrostí zážitků
Bývalý královský hrad, rozhledna a místo k odpočinku. Vrškamýk překvapí pestrostí zážitků
Třebíčsko plné překvapení: Objevte středověkou tvrz Štěměchy, zajímavý Dašovský mlýn a rozhlednu Mařenku
Třebíčsko plné překvapení: Objevte středověkou tvrz Štěměchy, zajímavý Dašovský mlýn a rozhlednu Mařenku

Kam se řadíte? Mezi ty, kteří s příchodem podzimního chladného počasí trpí a nemohou se dočkat, až zase...

Ocelová lávka nad hlubokou propastí: Český unikát na Dolní Moravě uchvátil svět a láká k testu odvahy
Ocelová lávka nad hlubokou propastí: Český unikát na Dolní Moravě uchvátil svět a láká k testu odvahy

Ocelová lávka nad hlubokou propastí: Český unikát na Dolní Moravě uchvátil svět a láká k testu odvahy. Když...

Jak je to s mákem v cizině? U nás je to pochoutka, jinde poukázka do vězení
Jak je to s mákem v cizině? U nás je to pochoutka, jinde poukázka do vězení

Zatímco u nás jsou maková buchta, makovec nebo šišky s mákem naprostá klasika, v některých zemích může...

Škoda mohla po revoluci zmizet z mapy. Pak přišel Volkswagen a začal jeden z největších českých průmyslových příběhů
Škoda mohla po revoluci zmizet z mapy. Pak přišel Volkswagen a začal jeden z největších českých průmyslových příběhů

Škoda mohla po revoluci zmizet z mapy. Pak přišel Volkswagen a začal jeden z největších českých...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...

Všechny články tohoto autora →
Svět cestovatele
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.