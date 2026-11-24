Vláda prodloužila regulaci cen paliv i daňovou úlevu na naftu do konce roku
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Vláda prodloužila regulaci cen paliv i daňovou úlevu na naftu do konce rokuZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 24.11.2026 09:58
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