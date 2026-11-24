„Město Plzeň se musí v rámci zadávacího řízení vypořádat s podanými námitkami, což celý proces časově prodlužuje. Jiný přístup ale není možný, město takto musí podle zákona postupovat, aby byl zajištěn transparentní a řádný výběr dodavatele,“ informovala mluvčí magistrátu Eva Barborková. Město má revitalizaci Jiráskova náměstí kompletně připravenou a chtělo ji zahájit ještě letos na podzim, což se z uvedených důvodů nestalo.
Město Plzeň si je podle slov mluvčí vědomo časových podmínek spojených s dotační podporou, zejména požadavku na dokončení stavby do června 2029. „Své další kroky tomu přizpůsobuje,“ dodala Barborková. Během přípravy projektu město posílilo rozpočet o desítky milionů korun s ohledem na to, že jde o velmi náročný a rozsáhlý projekt, u něhož vzniká riziko víceprací.
Na opravu modrozelené perly dlouho chyběly peníze
Cílem revitalizace Jiráskova náměstí, kterému se přezdívá modrozelená perla Slovan, je vytvořit kvalitní a příjemný veřejný prostor pro obyvatele i návštěvníky této části města. Aktuální návrh revitalizace náměstí vzešel v roce 2017 z architektonické soutěže a pochází z dílny architektonického ateliéru re. Návrh počítá se sjednocením prostoru před kostelem, zúžením silnic, rozšířením chodníků a celkovou obnovou povrchů. Součástí bude zavedení systému hospodaření s dešťovou vodou a podstatnou součástí je obnova zeleně. Střed náměstí bude patřit hlavně pobytu, pěším a cyklistům, automobilová doprava a parkovací stání budou vymezena po obvodu náměstí.
O rekonstrukci Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady se v Plzni mluví už od 90. let minulého století. Na projekt však dlouhodobě chyběly peníze. Díky úpravě se nevzhledné náměstí s rozbitými povrchy chodníků promění v ucelený prostor pro odpočinek, setkávání a vyžití všech generací. Do tří let od zahájení stavby by mělo být hotovo. Součástí akce bude kompletní revitalizace včetně rekonstrukce inženýrských sítí, obnovy zeleně, zlepšení pobytové funkce a organizace dopravy. Projekt zlepší pobytové podmínky místních, ale také zvýší bezpečnost dětí z blízké školy.
Výstavba Jiráskova náměstí začala v prvním desetiletí 20. století spolu s výstavbou kostela Panny Marie Růžencové, dominanty lokality, dominikánského kláštera a klášterní zahrady. Později byl prostor před klášterem upraven jako park.
S projektem pomáhá i nadace
Partnerem města a druhého městského obvodu při obnově Jiráskova náměstí je Nadace Proměny Karla Komárka. „Obnovu Jiráskova náměstí považuji v plzeňském i celorepublikovém měřítku za skutečně unikátní projekt, na kterém nejen aktivně spolupracují desítky místních organizací a nadšenců, ale který progresivním a často novátorským způsobem řeší celou řadu výzev, jež mu historie i současnost místa přinášejí. Těší nás, že se do přípravy projektu podařilo zapojit širokou veřejnost, která od samého počátku přispívá k tomu, aby fungoval co nejlépe. Věříme, že jeho realizace ukáže, že má smysl přistupovat k rozvoji veřejných prostranství takto kvalitně,“ vysvětlil již dříve architekt Marek Sivák z plzeňského spolku Pěstuj prostor.