Když zkrachuje firma se slavným jménem, většina z nás si představí obchod, kde se poslední zboží prodává za hubičku. Do německé porcelánky Kahla v Durynsku jižně od Jeny se teď sjíždějí davy nakupujících. Kdo sem jede pro levné nádobí, by měl vědět, do které části areálu zamířit.
Talíře se tu váží jako brambory
V areálu podnikové prodejny funguje takzvaná kilová hala. Celý nákup se tu zváží a v listopadu 2026 se platí 5 eur za kilogram. Podle kurzu ČNB z 23. listopadu 2026 je to zhruba 122 Kč, kurz se ovšem mění. Takový nákup se hodí třeba na hrnky do kanceláře, misky na chalupu nebo jako náhrada za rozbité talíře ze starší sady.
Na váhu se ale prodává jen část zboží a v hlavní podnikové prodejně platí jiná pravidla.
Přečtěte si také: Symboly v šuplíku pračky (2026): I značí předpírku, II hlavní praní, květina aviváž. Záměny si nemusíte všimnout roky
Kilová hala Hlavní prodejna Cena 5 eur (asi 122 Kč) za kilogram podle ceníku, po kusech Zboží druhá jakost s drobnými vadami, přebytky z výroby, starší řady a nádobí bez loga zbylé ze zakázek běžný sortiment, slevy jen na série vyřazované od začátku roku 2026
V hale je nádobí v dřevěných bednách a místy je zaprášené, takže počítejte s přebíráním. Halu s více než 2 000 m² zpřístupnila Kahla na 16 dní už v srpnu 2026, tedy ještě před oznámením konce. Podle oznámení na webu saského svazu pohostinství DEHOGA tím firma chtěla uvolnit místo pro nové zboží.
Tržba jako za celý rok
Po oznámení konce výroby se zájem mnohonásobně zvýšil. Podle reportáže deníku Ostdeutsche Allgemeine z listopadu 2026 přicházelo v některých dnech až 3 000 zákazníků denně, zatímco dřív prodejnu navštívilo 400 až 800 lidí za týden.
Přečtěte si také: Na Čechy se žumpou míří nová povinnost. Kdo ji od roku 2027 zanedbá, riskuje pokutu
Veřejnoprávní stanice MDR v říjnu 2026 uvedla, že za první zhruba tři týdny výprodeje prodejna utržila přibližně tolik jako obvykle za celý rok.
Co porcelánku položilo
Porcelánka, kterou v roce 1844 založil Christian Eckardt, se na jaře 2026 ocitla v insolvenci už podruhé za šest let, poprvé v roce 2020. První konkurz ji ale postihl už v roce 1993, krátce po privatizaci. Zakázek bylo málo, gastronomické provozy nakupovaly opatrně, energie byly drahé a vyšší ceny zákazníci nepřijímali.
Jen plyn pro pece stál podle zprávy insolvenčního správce Rolfa Rombacha z 30. září 2026 naposledy 150 000 až 180 000 eur měsíčně, tedy zhruba 3,7 až 4,4 milionu Kč. Dohoda s tureckým zájemcem nevyšla a správce začátkem října oznámil konec provozu ke konci roku. Konec se týká 96 zaměstnanců.
Přečtěte si také: Dlužíte na pojistném? Od roku 2028 po vás má jít finanční úřad, který sahá hlavně na účet Kahlu položily slabé zakázky a drahý plyn pro pece, konec se dotkne 96 zaměstnanců. Ilustrační foto. Zdroj: East Riding Archives / Unsplash.
Velkou pec vypnuli po posledním výpalu 23. října 2026, přesně 182 let po prvním výpalu porcelánu v Kahle. „Tradiční společnost, jako je Kahla, si zaslouží důstojné rozloučení,“ uvedl pro deník Bild správce Rombach.
Než vyrazíte nebo objednáte online
Prodejna i kilová hala mají v listopadu 2026 otevřeno od čtvrtka do soboty. Od neděle do středy je zavřeno, aby se stihly doplnit regály. Provoz se během výprodeje mění, proto si otevírací dny před cestou ověřte.
Nákup z domova je složitý. Oficiální e-shop podle stavu z 8. listopadu 2026 kvůli záplavě objednávek od začátku října přijímá nové jen občas nebo je pozastavený. Osmého října se dokonce dočasně zhroutil.
Přečtěte si také: Test 11 bílých jogurtů (2026): Propadl hořký selský kelímek privátní značky, vyhrál Hollandia Selský
Kahla navíc varuje před falešným e-shopem, který zneužívá jméno značky a s firmou nemá nic společného. Oficiální obchod je na adrese kahlaporzellan.com a u jiných webů, které se za něj vydávají, buďte opatrní. Podrobnosti o podvodném webu najdete ve zdrojích pod článkem.
Úplný konec to být nemusí
Výroba bílého porcelánu skončila v říjnu a dekorovat se má podle listopadového plánu do konce roku 2026. Zbytky zásob se pak mají prodávat zhruba do března 2027. Do jara se tedy prodává to, co už je vyrobené.
Prozatímní jednatel Christoph Schwieter v listopadu 2026 řekl deníku Ostdeutsche Allgemeine, že vedení od listopadu jedná se dvěma vážnými investory, z nichž jeden je z Německa. Rozhodnutí má padnout nejpozději do Vánoc. Do té doby platí plán doprodeje a s ubývajícími zásobami se zmenšuje i výběr v bednách.
Přečtěte si také: Muž z Bavorska našel v použitém trezoru zlatý slitek za 780 000 Kč: V Česku by nálezné činilo asi 78 000 Kč
Zdroje: https://cnn.iprima.cz/znama-znacka-konci-co-vedlo-ke-krachu-523846, https://www.monsterdealz.de/magazin/kahla-porzellan, https://ostdeutscheallgemeine.com/article/kahla-porzellan-produktionsende-insolvenz-investorensuche-10526722, https://ms-aktuell.de/?p=168978, https://www.berliner-kurier.de/article/kahla-porzellan-fake-shop-warnung-10538405, https://www.rombach-rechtsanwaelte.de/fileadmin/Content/PM/2026/2026_03_19_ROMBACH_Pressemitteilung_Insolvenzantrag_Kahla_Porzellan.pdf, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.kettner-edelmetalle.de/news/nach-182-jahren-ist-schluss-kahla-porzellan-brennt-zum-letzten-mal-25-10-2026, https://www.infranken.de/deutschland/aus-fuer-ddr-kultbetrieb-kahla-insolvenz-porzellanproduktion-tradition-thueringen-art-6401874%2CPRINT, https://www.drweb.de/kahla-porzellan-schliessung-thueringen/, https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_101158640/insolvenz-porzellanhersteller-kahla-aus-thueringen-ist-insolvent.html, https://ostdeutscheallgemeine.com/article/gespraeche-mit-neuen-investoren-kann-kahla-porzellan-noch-gerettet-werden-10591985, https://www.volksstimme.de/panorama/nach-insolvenz-kahla-stellt-betrieb-ende-des-jahres-ein-4334717, https://newstime.joyn.de/themen/wirtschaft/kahla-porzellan-schliesst-ende-des-jahres-tradition-ddr-insolvenz-198211, https://www.berliner-zeitung.de/article/kahla-porzellan-werksverkauf-erlebt-ansturm-nach-insolvenz-10583698, https://www.dehoga-sachsen.de/veranstaltungen/alle-termine/termin/kahla-sonderverkauf-porzellan-made-in-germany-fuer-5-euro-pro-kilogramm/, https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/po-182-letech-konci-slavna-porcelanka-temer-stovka-lidi-prijde-o-praci-zakaznici-vykupuji-zbozi-po-kilech-1437490