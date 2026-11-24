Řeka je jen viditelná část příběhu
Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder upozornil v rozhovoru pro Radiožurnál na historicky nízké průtoky některých českých toků. Pro člověka, který stojí na mostě, se může zdát, že stačí několik dní vydatného deště a hladina se vrátí k normálu. Průtok řeky ale představuje pouze jednu vrstvu složitého vodního systému. Voda přitékající z krajiny je výsledkem počasí za poslední dny i stavu půdy a podzemních zásob v předchozích měsících.
Déšť může rychle zvýšit hladinu toku, zvlášť pokud voda steče po nepropustném povrchu nebo nasycené půdě. Takové zvýšení ještě nemusí znamenat, že se dostatečně obnovily zásoby podzemní vody. Ty se doplňují pomaleji, podle geologického podloží, míry nasycení půdy i toho, jak dlouho a rovnoměrně srážky přicházejí.
Co se stane s vodou, která spadne na zem
Část srážek zachytí koruny stromů a postupně se odpaří. Další část využijí rostliny a přes listy ji vracejí do atmosféry. Něco odteče po povrchu a něco se vsákne do země, kde nejprve doplňuje půdní vláhu. Teprve voda, která proniká dostatečně hluboko, může dotovat podzemní zásoby. Proto bývá pro doplnění podzemních vod důležité delší vlhké období, nikoli jediná výrazná srážková epizoda.
Situaci zhoršují horké měsíce a vysoký výpar, které dokážou z krajiny odčerpat značné množství vody. Sucho je navíc prostorově nerovnoměrné. Jinak reaguje písčité podloží, jinak jílovitá půda a jinak horská oblast se sněhovou pokrývkou. Z obecného upozornění proto nelze odvodit, že všechny české řeky nebo studny jsou ve stejné situaci.
Proč na zimě záleží
Zimní období může vodní bilanci zásadně ovlivnit, ale výsledek závisí na kombinaci srážek, teplot a následného tání. Sníh představuje zásobník, který uvolňuje vodu postupně; prudké oteplení však může způsobit rychlý odtok. Vysušená krajina také nemusí dokázat všechnu příchozí vodu účinně zadržet tam, kde by byla dlouhodobě užitečná.
Pro vyhodnocení skutečného rizika je proto třeba sledovat více ukazatelů najednou: průtoky řek, stav podzemních vod, půdní vláhu i vývoj srážek v jednotlivých povodích. Riederovo varování je dobrým připomenutím, že vodní krize nemusí vypadat jako vyprahlé koryto uprostřed léta. Může pokračovat i ve chvíli, kdy za oknem konečně prší.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Český rozhlas – Sucho se prohlubuje, rozhovor s Markem Riederem [2], ČHMÚ – Portál hydrologických informací [3]