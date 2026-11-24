Po letech spekulací a nepříliš přesvědčivých pokusů o pokračování se Sám doma dočká dalšího filmu, tentokrát ovšem s nejdůležitější ingrediencí původních filmů. Macaulay Culkin se oficiálně vrátí jako Kevin McCallister, kterého si naposledy zahrál v roce 1992. Na projektu pracuje studio 20th Century Studios spadající pod Disney a podle informací Deadline a Variety se do něj zapojí tvůrci Seth Rogen a Evan Goldberg. Dvojice bude s Culkinem spolupracovat na scénáři, který podle všeho vychází z hercova dříve nastřeleného námětu. Původní režisér Chris Columbus přitom čerstvě prohlašoval, že bez zesnulé herečky Catherine O'Hara se pokračovat rozhodně nebude.
Nápad šestačtyřicetiletého Culkina, jehož profesní Mount Everest souvisí právě se Sám doma a opakovaným líčením pastí na neschopné kriminálníky (Joe Pesci a Daniel Stern), obrací původní premisu vzhůru nohama: Kevin už není dítě, které rodiče zapomenou doma, nýbrž dospělý otec, jenž se musí naučit věnovat pozornost vlastnímu potomkovi. Podle dřívějšího hercova popisu by byl buď vdovcem, nebo rozvedeným mužem, který sám vychovává syna. Kvůli práci na něj ale nemá dost času, až se chlapec jednoho dne naštve natolik, že otce nepustí zpátky do domu a začne proti němu nastražovat pasti. Dům se tak stává metaforou jejich narušeného vztahu a Kevin se tentokrát musí dostat nikoli přes dvojici lupičů, ale k srdci vlastního syna.
Přizvání Rogena a Goldberga je poměrně zajímavou volbou. Dlouholetí spolupracovníci stojí za scénáři komedií jako Superbad, Travička zelená, Sousedi, Buchty a klobásy nebo Apokalypsa v Hollywoodu, kterou také společně režírovali. Jejich rukopis se vyznačuje drzým humorem, absurdními situacemi a ochotou posouvat komediální hranice, což by se mohlo hodit při aktualizaci série, jejíž nejslavnější gagy spočívaly v tom, že dospělí muži dostávali do obličeje plechovkami s barvou či cihlami. Vedle filmů se dvojice prosadila také jako producenti a tvůrci seriálů, mimo jiné komiksové adaptace Banda; Rogen právě chystá druhou řadu oceňované satiry Studio a jeho hollywoodská kariéra vzkvétá. Zda ale jejich humor dostane v rodinné vánoční komedii prostor v plné síle, zatím zůstává otázkou.
Původní Sám doma z roku 1990 a jeho pokračování Sám doma 2: Ztracen v New Yorku z roku 1992 dohromady utržily v kinech přes 836 milionů dolarů. Třetí film z roku 1997 už se obešel bez Culkina i režiséra Chrise Columbuse, přesto se celkové tržby prvních tří snímků vyšplhaly zhruba k 915 milionům dolarů. Následovaly další televizní a streamovací pokusy, včetně katastrofálního filmu Všude dobře, sám doma nejlíp z roku 2021, který uvedl Disney+. Žádný z nich však nedokázal navázat na popularitu původní dvojice. Právě návrat Culkina proto představuje největší lákadlo nového projektu – a také jeho největší závazek.
Do oznámení navíc vstoupil poněkud kuriózní paradox. Chris Columbus, který režíroval první dva filmy, se o připravovaném pokračování podle informací Variety vůbec nedozvěděl. Jen několik minut před zveřejněním zprávy přitom mluvil s časopisem o budoucnosti série a vyslovil značné pochybnosti, zda může další Sám doma fungovat bez Catherine O’Hara, představitelky Kevinovy matky Kate. Herečka zemřela letos v lednu ve věku 71 let. „Catherine, jak jsem vždycky říkal, tvoří padesát procent Sám doma,“ prohlásil Columbus a připomněl, že právě vztah mezi O’Harou a Culkinem představoval emocionální střed původního filmu. Bez obou podle něj snímek ztrácí svou podstatu. Režisér přitom nevyloučil možnost dalšího filmu s původním obsazením, odmítl však bezmyšlenkovité pokračování, které nepochopí, proč první díly fungovaly. O novém projektu se dozvěděl až z médií a po jeho oznámení už se k němu nechtěl vyjadřovat.
Columbusova poznámka je o to výmluvnější, že nové pokračování sice vrací Kevina, ale nikoli jeho filmovou matku. Zda se podaří vybudovat podobně silné emocionální jádro kolem vztahu dospělého Kevina a jeho syna, bude pro výsledek přinejmenším stejně důležité jako další várka důmyslných a směšných pastí. Zatím je každopádně brzy na soudy, snad vyjma toho, že vlna legacy sequelů dál pohlcuje Hollywood a zdaleka se netýká jen návratů starých akčních harcovníků. To by tvůrci museli oslovit dědečky Sterna a Pesciho, což je vzhledem k deklamovanému námětu takřka vyloučené.
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Zdroje: Deadline, Variety