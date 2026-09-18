Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Nejdéle vězněný Čech zůstává za mřížemi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Okresní soud v Mostě zatím nerozhodl o podmíněném propuštění Zdeňka Navrátila, nejdéle vězněného Čecha. Pětašedesátiletý muž, doživotně odsouzený dvojnásobný vrah, sedí za mřížemi přes…
vězení ilustračna Ichigo121212

vězení ilustračna Ichigo121212

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Lesy u Nového Boru jsou stále nebezpečné, těžaři odstraňují škody po srpnových bouřích
Lesy u Nového Boru jsou stále nebezpečné, těžaři odstraňují škody po srpnových bouřích
Větrný park přinese malé obci na Chrudimsku garantovaný příjem i levnou elektřinu
Větrný park přinese malé obci na Chrudimsku garantovaný příjem i levnou elektřinu

Malá obec Vojtěchov na Chrudimsku se chystá na výstavbu větrného parku, který zásadně promění její rozpočet...

Řidiče v autě uvěznila elektronika. Teplota uvnitř stoupala, zasáhnout museli hasiči
Řidiče v autě uvěznila elektronika. Teplota uvnitř stoupala, zasáhnout museli hasiči

Pardubičtí strážníci a hasiči zasahovali u kuriózního, ale nebezpečného případu. Běžná výměna baterie v...

Motorkář na pervitinu ujížděl obcí přes 140 km/h
Motorkář na pervitinu ujížděl obcí přes 140 km/h

Koncem srpna zaujal znojemské dopravní policisty motocykl, jehož spolujezdkyně měla na hlavě místo povinné...

Fanoušci Baníku Ostrava vyhrožovali zbitím chlapci, šálu mu násilím vytrhli z rukou
Fanoušci Baníku Ostrava vyhrožovali zbitím chlapci, šálu mu násilím vytrhli z rukou

Nepříjemné čekání na kamarády v jednom z ostravských obchodů se pro tehdy ještě ne patnáctiletého...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.