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Páteř pro novou čtvrť v Olomouci. Pole u Povelu protne silnice za desítky milionů

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Důležitou přípravu pro proměnu rozlehlého prostranství na pomezí čtvrtí Povel a Slavonín zahajuje olomoucká radnice. Ta hledá projektanta pro vybudování nové komunikace za desítky milionů korun u Schweitzerovy ulice. Na poli u sídliště by v budoucnu měla vyrůst rozmanitá rezidenční zástavba.
Páteř pro novou čtvrť v Olomouci. Pole u Povelu protne silnice za desítky milionů

Páteř pro novou čtvrť v Olomouci. Pole u Povelu protne silnice za desítky milionů

Zdroj: Stanislav Heloňa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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