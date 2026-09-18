Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

ANKETA: V centru Jihlavy stojí nové lavičky. Vyšly na více než půl milionu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V centru Jihlavy, konkrétně v ulici Benešova a Palackého, vznikla nová místa k odpočinku. K nové zeleni v obřích květináčích nyní přibylo i několik laviček.
ANKETA: V centru Jihlavy stojí nové lavičky. Vyšly na více než půl milionu

ANKETA: V centru Jihlavy stojí nové lavičky. Vyšly na více než půl milionu

Zdroj: Martin Singr
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Na dálnici D1 se ráno srazily dva kamiony, provoz byl omezený
Na dálnici D1 se ráno srazily dva kamiony, provoz byl omezený
Víkendové tipy: Bude se skákat do bláta, jezdit starou MHD i nakupovat cokoliv
Víkendové tipy: Bude se skákat do bláta, jezdit starou MHD i nakupovat cokoliv

Blížící se víkend nabídne v krajském městě i okolí řadu zajímavých akcí. Dvoudenní budou Pístovské mokřady...

Nejsi na to sám. Kamarádi na Jihlavsku pomáhají tatínkovi s leukémií
Nejsi na to sám. Kamarádi na Jihlavsku pomáhají tatínkovi s leukémií

Akutní myeloidní leukémie (AML) neboli závažné onemocnění krvetvorby. Krutá diagnóza, kterou si nedávno od...

Lidé na sítích hodnotí pouť v Polné. Chválí pivo, kritizují ceny a atrakce
Lidé na sítích hodnotí pouť v Polné. Chválí pivo, kritizují ceny a atrakce

S městem Polná na Jihlavsku je neodmyslitelně spjatá Mrkvancová pouť, která má dlouhou historii. Konala se...

Rodák z Třebíče získal 34 medailí. Hokejový trenér Kostka zemřel před 17 lety
Rodák z Třebíče získal 34 medailí. Hokejový trenér Kostka zemřel před 17 lety

Druhé největší město Vysočiny Třebíč má mezi svými rodáky také Vladimíra Kostku, který je neodmyslitelně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.