ANKETA: V centru Jihlavy stojí nové lavičky. Vyšly na více než půl milionuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ANKETA: V centru Jihlavy stojí nové lavičky. Vyšly na více než půl milionu
Blížící se víkend nabídne v krajském městě i okolí řadu zajímavých akcí. Dvoudenní budou Pístovské mokřady...
Akutní myeloidní leukémie (AML) neboli závažné onemocnění krvetvorby. Krutá diagnóza, kterou si nedávno od...
S městem Polná na Jihlavsku je neodmyslitelně spjatá Mrkvancová pouť, která má dlouhou historii. Konala se...
Druhé největší město Vysočiny Třebíč má mezi svými rodáky také Vladimíra Kostku, který je neodmyslitelně...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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