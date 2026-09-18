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Sto deset let od protržení přehrady v Jizerkách. Za půl hodiny zahynulo 67 lidí

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Nejhorší přehradní katastrofa v dějinách českých zemí, jež na dlouho ovlivnila vývoj sypaných hrází v celé Evropě, se odehrála na malé říčce Bílá Desná v Jizerských horách na den přesně před 110 lety. Přehrada, která měla chránit před velkou vodou Železný Brod či Tanvald, se protrhla 18. září 1916.
Sto deset let od protržení přehrady v Jizerkách. Za půl hodiny zahynulo 67 lidí

Sto deset let od protržení přehrady v Jizerkách. Za půl hodiny zahynulo 67 lidí

Zdroj: VizitJizerky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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