Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Na jihu Čech se staly dvě vážné nehody, při jedné řidič nepřežil

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tragická dopravní nehoda se v pátek brzy ráno stala u Lipanovic na Českobudějovicku. Krátce po čtyři třicet narazilo auto do stromu a okamžitě začalo…
HSd7le9WYAA8vOE

HSd7le9WYAA8vOE

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Zápal plic nebo chřipka mohou seniory připravit o soběstačnost. Lékaři varují před otálením s návštěvou ordinace
Zápal plic nebo chřipka mohou seniory připravit o soběstačnost. Lékaři varují před otálením s návštěvou ordinace
Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, žena, která byla tajně vysvěcená na kněze
Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, žena, která byla tajně vysvěcená na kněze

V noci na čtvrtek zemřela v hospici v Rajhradě u Brna Ludmila Javorová. Bylo jí 94 let. Šlo o jednu z...

Pražský hrad změnil systém úklidu. Externistům stoupla mzda o třetinu
Pražský hrad změnil systém úklidu. Externistům stoupla mzda o třetinu

Pražský hrad, který loni navštívilo devět milionů lidí, má od letošního srpna nový systém úklidu. Správa...

Muž ze Zlína zneužil opilou čtrnáctiletou dívku. Trpí hebefilií a je nebezpečný, shodli se znalci
Muž ze Zlína zneužil opilou čtrnáctiletou dívku. Trpí hebefilií a je nebezpečný, shodli se znalci

Před zlínskou pobočkou brněnského krajského soudu pokračovalo v pátek líčení v případu muže obžalovaného z...

Obchod hlásí „platba pouze kartou“. Neporušuje tím zákon?
Obchod hlásí „platba pouze kartou“. Neporušuje tím zákon?

Cedule „platba pouze kartou“ se objevují v kavárnách, menších obchodech i některých službách stále častěji....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.