Muž ze Zlína zneužil opilou čtrnáctiletou dívku. Trpí hebefilií a je nebezpečný, shodli se znalci

Před zlínskou pobočkou brněnského krajského soudu pokračovalo v pátek líčení v případu muže obžalovaného z pohlavního zneužití čtrnáctileté dívky. Znalkyně soudu sdělila, že osmačtyřicetiletý obžalovaný trpí hebefilií, tedy sexuální náklonností k dospívajícím dívkám, a je nebezpečný pro společnost. Přestože měl možnost intimního kontaktu s dospělou partnerkou, opakovaně vyhledával nezletilé. „Nemá náhled na patologii svého jednání, které bagatelizuje a racionalizuje," popsala znalkyně a doporučila ústavní sexuologickou léčbu.
K samotnému skutku došlo předloni v březnu. Muž potkal v trolejbusu silně opilou dívku a její dvě kamarádky a pozval je k sobě domů. Kamarádky mu podle výpovědi jedné z nich v trolejbusu tvrdily různé věky nezletilé, přičemž u soudu přiznala, že lhaly. „Řekly jsme, že jí je 17," vypověděla svědkyně, přestože v předchozí výpovědi na policii uvedla, že muži sdělily pravý věk, tedy 14 let. Poté dívku v bytě cizího muže nechaly samotnou. Druhý den ráno ji svědkyně zasáhla telefonátem, při němž jí dívka sdělila, že ji muž znásilnil.
Obžalovaný vinu odmítá. Tvrdí, že nevěděl o skutečném věku dívky a že k pohlavnímu styku nedošlo, pouze k líbání a hlazení, přičemž se jí opakovaně ptal, zda jí to nevadí. Obžaloba ale vychází z videozáznamu výpovědi dívky pořízené policií. Podle ní ji muž v noci dvakrát svlékl a osahával, při druhém kontaktu pak podle žalobkyně došlo k penetraci. Dívka ve výpovědi popsala, jak se po neúspěšném pokusu o odchod vrátila do bytu a doufala, že ji muž nechá na pokoji. „Pak, třeba za deset minut, začal mě zase osahávat. Byl sex, už si to pamatuju," řekla dívka.
Znalec z oboru psychiatrie vysvětlil, proč se dívka nebránila ani neutekla. Takové chování označil za běžnou reakci s ohledem na její věk, fyzický a psychický stav. Podle znalce muž bezpečně věděl, že je dívka bezbranná, a tuto situaci vědomě využil.
V další části případu se obžalovaný k části skutků doznal. Týká se výroby dětské pornografie a příbuzných přečinů, kdy mezi lety 2020 a 2024 přes internet kontaktoval celkem 21 nezletilých dívek a přiměl je, aby mu před webkamerou pózovaly nahé.
Hlavní líčení bylo odročeno na 23. října, kdy mají zaznít závěrečné řeči a pravděpodobně padne i rozsudek. Muži hrozí trest až 12 let vězení.
Zdroj: autorský text / ČTK