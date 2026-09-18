Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, žena, která byla tajně vysvěcená na kněze

Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, žena, která byla tajně vysvěcená na knězePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tragická dopravní nehoda se v pátek brzy ráno stala u Lipanovic na Českobudějovicku. Krátce po čtyři třicet...
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