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Tenhle model se vyráběl jen 11 měsíců. Kdo ho má doma, drží nejžádanější kousek z dob ČSSR za bezmála milion Kč

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Obyčejné hodinky po několika letech doslouží a skončí zapomenuté v šuplíku. Jedny […]
Tenhle model se vyráběl jen 11 měsíců. Kdo ho má doma, drží nejžádanější kousek z dob ČSSR za bezmála milion Kč

Tenhle model se vyráběl jen 11 měsíců. Kdo ho má doma, drží nejžádanější kousek z dob ČSSR za bezmála milion Kč

Zdroj: Extrafit.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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