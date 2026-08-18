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Nečekejte na jaro. Nyní je ideální čas pro výsev zeleniny

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Srpen je ve znamení sklizně. Ve skutečnosti je to ale také jeden z nejdůležitějších měsíců pro další výsev. Uvolněné záhony po česneku, cibuli, raných bramborách nebo hrášku nemusí zůstat prázdné. Jak je využít? Co právě teď můžete vysít?
ředkvičky a salát

ředkvičky a salát

Zdroj: Naše zahrada
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

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