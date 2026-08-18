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Peroxid jako pomocník v zahradě. Využijete ho proti škůdcům i nemocem

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Peroxid vodíku je rychlou záchranou v případě, že si způsobíme nějakou ranku nejčastěji na končetinách. Jedná se o levný přípravek, který seženeme v každé drogerii nebo lékárně. Věděli jste, že se může stát i praktickým pomocníkem na zahradě nejen při ošetřování odřenin? Je účinný totiž proti nejrůznějším škůdcům a chorobám.
Postřik

Postřik

Zdroj: Naše zahrada
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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