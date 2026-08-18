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Grilovaný česnek: malý trik, který promění každý pokrm

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Česnek se hodí také na gril! Možná vás to překvapuje, ale takový grilovaný stroužek nejenom dodá chuť a vůni okolním grilovaným potravinám, ale budete jej moci sníst i samotný. Když jej grilujete společně se steaky, nasákne jejich šťávu a bude naprosto skvělý. Pokud tedy patří mezi ty, kteří česnek milují, nedávejte jej jen do marinád, ale také v celých stroužcích při grilování.
Česnek

Česnek

Zdroj: Naše zahrada
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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