Nečekané manévry v Hradci. Jako asistent tam skončil bývalý sparťan Vácha

Začátek října 2026, reprezentační pauza, ticho mezi ligovými koly. FC Hradec Králové využil volný týden k dvojité personální rošádě, která na první pohled vypadá jako běžná obměna štábu. Při bližším pohledu jde o něco jiného, o přestavbu celého mostu mezi mládeží a prvním mužstvem. Vácha, bývalý reprezentant s osmi starty za národní tým a držitel titulů z Liberce i Sparty, mění pozici asistenta trenéra Davida Horejše za roli development kouče akademie a zároveň asistenta B-týmu. Na jeho místo u áčka nastupuje Tomáš Šilhavý, dosavadní hlavní trenér rezervy.
Dvojitá rošáda, ne jednoduchá výměna
Klíčové je, že nejde o jednu personální změnu, ale o dvě propojené. Šilhavý se posouvá blíž k Horejšovi jako druhý asistent. Vácha sestupuje o patro níž, ale s jasně vymezeným úkolem: individuální rozvoj talentů a jejich příprava na přechod do dospělého fotbalu. Sportovní ředitel Petr Pojezný změnu rámuje jako snahu o „co nejplynulejší cestu z mládeže do A-týmu“.
Důležitý detail: Vácha má v Hradci platnou smlouvu do léta 2027, prodlouženou teprve v listopadu 2024. Tohle není rozchod. Je to přesazení kompetencí.
Proč zrovna teď
Načasování dává smysl, když se podíváte na léto 2026. Hradec tehdy přesunul do B-týmu rovnou dvanáct hráčů z mistrovského dorostu. Dvanáct mladíků, kteří potřebují individuální vedení, adaptaci na dospělý fotbal a někoho, kdo jim pomůže překonat propast mezi juniorskou a ligovou úrovní. Právě tohle má být Váchova práce.
Šéftrenér mládeže Luděk Zajíc už na konci roku 2025 mluvil o ambici dostávat odchovance až na ligový trávník v Malšovické aréně. Šilhavý zase při startu B-týmu v létě 2024 popisoval model, v němž rezerva funguje v těsné návaznosti na áčko, hráči mají do prvního mužstva „nakukovat“ minimálně přes tréninky. Váchův přesun je logickým dalším krokem v této vertikále.
Váchův profil pro novou roli
Bývalý sparťan není v práci s mladými nováčkem. Do Sparty přišel v roce 2013 jako český mistr z Liberce, v roce 2014 slavil titul, domácí pohár i superpohár. Po konci hráčské kariéry se ve Spartě stal kapitánem rezervy, mentorem talentů a asistentem trenéra B-týmu. Přesně ten typ zkušenosti, který akademie potřebuje: člověk, který ví, jak vypadá cesta z mládežnického fotbalu na nejvyšší úroveň, protože ji sám prošel.
Už při příchodu do Hradce v únoru 2024 Vácha v klubovém rozhovoru zdůrazňoval, že jeho síla leží právě v práci s mladými hráči. Tehdy to znělo jako doplněk k asistentské roli. Teď to dostává vlastní prostor.
Úspěch jako kontext, ne jako problém
Podstatné je, z jakého pozadí tahle změna přichází. Sezona 2025/26 byla pro Hradec nejlepším ligovým ročníkem za 66 let, čtvrté místo, 56 bodů, návrat do evropských pohárů. Horejšův realizační tým, jehož součástí Vácha byl, odvedl měřitelně výjimečnou práci. Říjnová rošáda tedy není reakcí na krizi. Je to investice do budoucnosti v momentě, kdy klub stojí na pevných základech.
V aktuální sezoně 2026/27 je Hradec po devíti kolech devátý se čtrnácti body. Před reprezentační pauzou prohrál s Teplicemi a před domácím duelem s Artisem Brno chce tým výsledek napravit, tentokrát už s Šilhavým na lavičce vedle Horejše.
Hradec nesundal Váchu z lavičky proto, že by nefungoval. Posunul ho tam, kde ho podle vlastních slov potřebuje víc, na začátek cesty, kterou mají jeho odchovanci projít až na ligový trávník.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl