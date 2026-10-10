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Nečekané manévry v Hradci. Jako asistent tam skončil bývalý sparťan Vácha

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Lukáš Vácha opouští lavičku hradeckého A-týmu. Nekončí ale v klubu, přesouvá se do akademie, kde má budovat cestu mladým hráčům do dospělého fotbalu.
Nečekané manévry v Hradci. Jako asistent tam skončil bývalý sparťan Vácha

Nečekané manévry v Hradci. Jako asistent tam skončil bývalý sparťan Vácha

Zdroj: FC Hradec Králové
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 13:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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