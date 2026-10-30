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V životopisech se skrývá velký rozdíl. V některých profesích končí přes polovinu prací do roka

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V gastronomii, prodeji a některých službách skončila více než polovina sledovaných zaměstnání nejpozději do roka. Vyplývá to z analýzy více než 97 tisíc životopisů portálu JenPráce.cz. Ta zároveň ukázala, že při šesti z deseti zaznamenaných pracovních změn uchazeči přešli do jiné profesní skupiny. Výsledky ale nelze vztáhnout na všechny zaměstnance v Česku, protože zachycují pouze kariérní historii lidí z databáze jednoho portálu.
Ilustrační obrázek k hledání nového zaměstnání.

Ilustrační obrázek k hledání nového zaměstnání.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 17:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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