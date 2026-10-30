V životopisech se skrývá velký rozdíl. V některých profesích končí přes polovinu prací do roka

Podkladem pro vznik tohoto článku byly životopisy uložené do konce září 2026 a zkušenosti, které do nich uchazeči sami zapsali. Analýza zveřejněná na konci října porovnávala několik různých souborů údajů. Jiný počet záznamů sloužil k výpočtu délky zaměstnání, jiný k posouzení profesních přesunů a další ke srovnání práce se vzděláním. Jednotlivá procenta proto nelze bez rozlišení vztahovat ke všem posuzovaným životopisům.
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Změna firmy často znamenala i jiný druh práce
Z celkem 144 100 přechodů mezi navazujícími zaměstnáními připadalo 60 procent na přesun do jiné profesní skupiny. Neznamená to, že stejný podíl uchazečů jednou provždy opustil původní povolání. Jeden člověk mohl během kariéry vystřídat více míst a mezi obory se také vracet. Údaj popisuje zaznamenané přechody, nikoli počet lidí, kteří udělali jeden zásadní kariérní obrat.
Nejčastější konkrétní cesta vedla z výroby do skladování a logistiky, kde bylo zaznamenáno 1 890 přesunů. Do výroby naopak směřovalo 1 655 přechodů z řemesel a stavebnictví a dalších 1 585 ze skladů. Právě výroba byla největším cílem lidí přicházejících z jiných profesních skupin, s přibližně jedenácti tisíci zachycenými přesuny. Za ní následovaly administrativní a vedoucí pozice.
Přechod přitom nemusí znamenat úplný začátek bez využitelné praxe. Datový analytik JenPráce.cz Michal Španěl upozorňuje na přenos dovedností mezi různými zaměstnáními. Práce se zákazníky, organizace úkolů pod časovým tlakem nebo dodržování provozních postupů mohou být užitečné i mimo původní obor. V životopise však potřebují konkrétní popis, aby zaměstnavatel rozuměl jejich využití. S výběrem dalšího směru souvisí také to, jak může při hledání práce pomoci němčina.
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Diplom neurčuje celou pracovní kariéru
Porovnání vystudovaného oboru s profesní historií bylo možné u 42 910 životopisů. V první uvedené práci odpovídalo zaměstnání vzdělání u 44 procent těchto uchazečů. Stejný podíl vyšel také u posledního zapsaného místa. Shoda obou výsledků však neprokazuje, že ve vystudovaném směru zůstávala stále tatáž skupina lidí. Část se mohla do oboru vrátit, zatímco jiní jej během kariéry opustili.
Mezi jednotlivými školními obory byly výrazné rozdíly. U ekonomiky a obchodu i strojírenství odpovídala poslední práce vzdělání v 62 procentech případů, u elektrotechniky v 61 procentech. U humanitních oborů a jazyků to bylo 16 procent a u zemědělství 18 procent. Výsledek přitom závisí také na tom, jak analýza návaznost vymezila. Za odpovídající uplatnění považovala i příbuzné profese, například výrobu, technické pozice, řemesla nebo management u absolventů strojírenství.
Odchod jinam proto sám o sobě nedokazuje, že vzdělání nebylo využitelné. Španěl připomíná, že znalosti mohou sloužit i na místě s jiným názvem nebo se stát základem pro další profesní směr. Z pohledu náboru je podstatné, co člověk skutečně dovede a jak své zkušenosti propojí s požadavky nového zaměstnavatele. Pouhý název absolvované školy ani předchozí pracovní pozice tyto souvislosti vždy nevysvětlí.
Krátká zkušenost nemusí být špatnou vizitkou
Pro hlavní výpočet délky zaměstnání posloužilo 78 923 ukončených pracovních úseků s uvedeným měsícem začátku i konce. Medián dosáhl 15 měsíců, průměr činil dva a půl roku. Oba údaje odpovídají na jinou otázku. Medián rozděluje soubor na poloviny podle délky, zatímco do průměru se promítají i velmi dlouhá působení. Několik dlouhých zaměstnání tak může průměr posunout nad hodnotu typickou pro prostředek souboru.
V gastronomii skončilo do jednoho roku 54 procent sledovaných pracovních zkušeností, ve společné skupině úklidu, ostrahy a služeb 56 procent. U prodeje šlo o 53 procent a u hotelových či recepčních pozic o 51 procent. Nejkratší medián měly gastronomie a úklid s ostrahou a službami, přibližně jedenáct měsíců. Ve veřejné správě a bezpečnostních profesích naopak dosahoval dvou let, u vedoucích míst zhruba 23 měsíců a v účetnictví a financích 21 měsíců.
Samotný krátký zápis v životopise ale podle Španěla nevypovídá o nespolehlivosti uchazeče. Personalista by měl rozlišit sezonní zaměstnání, zástup, dohodnutou dobu trvání i rozhodnutí odejít a zajímat se o skutečnou náplň práce. Z čísel nelze jednotlivým lidem zpětně přisoudit důvod jejich odchodu. Pokud hledání dalšího místa provází také výpadek příjmu, může být užitečné doplnit si informace o podmínkách podpory v nezaměstnanosti.
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V životopise má být vidět skutečná práce
Kariérní centrum Masarykovy univerzity doporučuje přizpůsobit popis praxe místu, na které kandidát právě reaguje. Samotný název pozice může být příliš obecný, zatímco konkrétní činnosti a dosažené výsledky pomohou ukázat skutečnou zkušenost. U pracovních období radí uvádět vedle roku také měsíc začátku a konce. Při změně oboru se tak dá přesněji vysvětlit nejen délka působení, ale především to, co si člověk přináší do dalšího zaměstnání.
Sestavení životopisu ani konzultace motivačního dopisu přitom nejsou službou pouze pro lidi vedené v evidenci nezaměstnaných. Úřad práce uvádí, že s nimi pomáhá uchazečům, zájemcům o zaměstnání i veřejnosti. Jeho poradci mohou pomoci vybrat relevantní zkušenosti a vztáhnout je k požadavkům konkrétní nabídky. Výčet všech bývalých zaměstnavatelů tím získá jasnější smysl než při pouhém chronologickém seřazení názvů firem.
Ani dobře popsaná kariéra však z databáze jednoho portálu neudělá reprezentativní průzkum. Lidé, kteří častěji hledají nové místo, v ní mohou být zastoupeni výrazněji. Samostatně je nutné posuzovat pokračující zaměstnání: pracovní zkušenosti označené jako dosud trvající měly při analýze medián dva a půl roku. Jejich délka proto není totéž co patnáctiměsíční medián již ukončených pracovních úseků.
zpravy.kurzy.cz, MPSV, kariera.muni.cz