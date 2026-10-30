Český zámek se na pět dní promění k nepoznání. Rodiny čeká dušičková stezka za 20 korun i perníkářské dílny

Podzimní prázdniny a blížící se Památka zesnulých přinášejí na zámek v Čechách pod Kosířem pětidenní program, který propojuje historii s rodinnými aktivitami. Návštěvníci se mohou těšit na dušičkovou výzdobu zámeckých místností, procházku parkem i několik tvořivých dílen. Akce začala ve středu 28. října a potrvá do neděle 1. listopadu. Zámek bude po celou dobu mimořádně přístupný od 9 do 16 hodin, přestože se běžná návštěvnická sezona na přelomu října a listopadu chýlí ke konci. Program je určený rodinám s dětmi, ale také návštěvníkům, kteří chtějí spojit podzimní výlet s prohlídkou historické památky. Součástí nabídky zůstávají klasické zámecké okruhy, které přibližují život někdejších majitelů panství.
Dušičková stezka stojí jen 20 korun
Jedním z hlavních lákadel je tematická stezka vedoucí zámeckým parkem, která je připravená především pro rodiny s dětmi. Zájemci si mohou na pokladně vyzvednout herní kartu za 20 korun a vydat se na procházku historickým areálem. Karta je dostupná během otevírací doby zámku a její cena se vztahuje pouze k této aktivitě, nikoliv ke vstupu do zámeckých interiérů. Pro rodiny tak představuje možnost, jak dětem zpestřit běžnou podzimní vycházku a současně poznat prostředí jednoho z nejzajímavějších parků na střední Moravě. Návštěvníci se mohou zastavit také u připraveného místa pro fotografování a využít nabídku zámecké kavárny. Park je přístupný rovněž mimo samotné komentované prohlídky, což umožňuje přizpůsobit délku návštěvy věku dětí i počasí.
Perníčky a tvořivé dílny doplní víkendový program
Zámecký program se v jednotlivých dnech mění, a proto záleží na tom, kdy návštěvníci dorazí. Ve středu 28. října byly připraveny aktivity s bylinkářkou Zuzanou Švédovou a tvoření zaměřené na opětovné využívání věcí. Čtvrtek patřil samoobslužné dílničce, zatímco v pátek 30. října a v sobotu 31. října program zahrnuje setkání s perníkářkou. Sobotní nabídku navíc doplní další tvořivé aktivity a neděle 1. listopadu bude opět věnována samoobslužné zámecké dílně. Návštěvníci tak nemusí absolvovat celý program, ale mohou si vybrat konkrétní den podle svých zájmů. Pořadatelé současně upozorňují, že případné změny programu jsou vyhrazeny.
Historické interiéry ukrývají díla Josefa Mánesa
Vedle dušičkového programu zůstávají přístupné také běžné prohlídkové okruhy, jejichž součástí jsou historické interiéry spojené s hraběcí rodinou Silva-Tarouca. První prohlídka začíná v 9 hodin a poslední odchází v 15 hodin, přičemž zámek zavírá o hodinu později. Podle zveřejněného ceníku činí základní vstupné 160 korun, snížené 110 korun a rodinné 430 korun. Tyto částky je nutné odlišovat od dvacetikorunové herní karty na dušičkovou stezku. Zámecké místnosti přibližují šlechtický život i umělecké zájmy někdejších majitelů, kteří podporovali významné osobnosti své doby. Mimořádné místo mezi nimi zaujímá malíř Josef Mánes, jenž zde během 19. století opakovaně pobýval a vytvořil řadu svých významných prací.
Rozlehlý park vznikal téměř dvě století
Samotný zámecký park má rozlohu přibližně 21,5 hektaru a patří k významným ukázkám romantické krajinářské tvorby v České republice. Jeho dnešní podoba vznikala postupně od 19. století, kdy majitelé panství nechali upravit okolní krajinu podle vzoru anglických přírodních parků. Mezi nejvýraznější stavby patří pseudogotická Červená věž, Mánesův pavilon a historická oranžerie.
Součástí areálu jsou také dva rybníky, pěší cesty a průhledy na jednotlivé parkové stavby. Zajímavostí je spojení zdejšího parku s proslulým parkem v Průhonicích, na jehož podobě se podílel Arnošt Emanuel Silva-Tarouca, pocházející ze stejné šlechtické rodiny. Podzimní návštěva tak nabízí nejen dušičkový program, ale také možnost poznat zahradní architekturu, kterou několik generací majitelů rozvíjelo po desítky let.
Zámek nabídne také večerní strašidelné prohlídky
Zájemci o další podzimní zážitek mohou ve dnech 30. a 31. října využít také samostatný program večerních strašidelných prohlídek. Ty probíhají od 17 do 22 hodin a návštěvníky zavedou do potemnělých zámeckých prostor s příběhy inspirovanými historií objektu. Vstupné na večerní program činí 200 korun pro dospělé a 120 korun ve snížené kategorii, děti do šesti let mají vstup zdarma.
autorský text, vlastní průzkum