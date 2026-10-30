V sobotu ve 20:00 to vypukne: ČT2 odpálí legendární historický nářez. Kdo ho neuvidí, o hodně přijde

Odměnou je obvinění ze zrady. Dvůr se od něj odvrací, jeho životní láska ho zahrnuje hněvem a on odchází jako vyhnanec. Nepřátelé mu ale začnou říkat Pane. Ten titul se stane jeho osudem.
Z odstrčeného muže vyroste symbol naděje pro celou zemi. Chce ji sjednotit a postavit se hrozbě z Afriky, aniž by zradil sám sebe. Síla podle něj nespočívá v krutosti, ale ve věrnosti vlastním ideálům.
Hrdina, kterého nešlo koupit ani zlomit
Tímto mužem je Rodrigo Díaz de Vivar a jeho příběh vypráví monumentální snímek Cid (El Cid) z roku 1961. Americko-italskou koprodukci režíroval Anthony Mann. Hlavní roli ztvárnil Charlton Heston, po jeho boku září Sophia Loren jako Jimena.
Ve výrazných rolích se objevují Raf Vallone jako hrabě Ordóñez, Geneviève Page jako princezna Urraca a Herbert Lom jako obávaný Ben Yusuf. Dobový souboj cti a lásky se tu mění v tažení o osud celé země. Hrdina musí ustát hněv ženy, kterou miluje, intriky na dvoře i válku, která se blíží jako bouře. Jak to celé dopadne, vám neprozradíme.
Sedm tisíc statistů a žádný počítač
Producent Samuel Bronston nenechal nic náhodě. Ve Španělsku nechal postavit monumentální historické kulisy a na plac povolal neuvěřitelných 7 000 statistů. K nim přibyla flotila 35 plachetnic a přes 190 000 USD vyčleněných výhradně na věrné repliky dobových šperků a rekvizit.
Původní rozpočet 6,25 milionu USD z roku 1961 odpovídá po započtení inflace zhruba 65 milionům dnešních dolarů. Dnes by taková masa živých lidí v reálných kulisách, bez jediného počítačového efektu, stála astronomické částky. Právě tato poctivá filmařina dává záběrům váhu, kterou digitální davy nenahradí.
Dramatické obléhání a bitvy u moře se nenatáčely ve Valencii, ale v městečku Peñíscola na skalnatém poloostrově. Středověký ráz tamních hradeb byl k nezaplacení. Nad historickou věrností scénáře i rekvizit dohlížel španělský historik a expert na středověk Ramón Menéndez Pidal.
A co legenda o mrtvém hrdinovi, který vítězí v sedle? Skutečný Rodrigo Díaz de Vivar zemřel v klidu ve Valencii v červenci 1099. Slavná scéna je zromantizovaný mýtus, který ale vyprávění dodává mytickou sílu.
Ovace, které trvají přes šedesát let
Diváci i kritika snímek přijaly s nadšením. Celosvětové tržby přesáhly 26 milionů USD. Film získal 3 nominace na Oscara za původní hudbu Miklóse Rózsy, původní píseň a výpravu s dekoracemi. Další tři nominace přišly na Zlatý glóbus, a to za nejlepší drama, režii Anthonyho Manna a hudbu. Na ČSFD dosahuje hodnocení 81 %.
Hollywoodskou klasiku vysílá stanice ČT2 v sobotu 31. října 2026 ve 20:00. Program poběží až do 23:00, takže máte dost času nechat se pohltit tím, co dnes už žádné studio nenatočí.
Zdroje článku: csfd.cz, kinobox.cz, rogersmovienation.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá