Kosmetický trik zvaný sandwiching slibuje lépe hydratovanou pleť. Rozhoduje pořadí, ne počet krémů

Pleť během podzimu a zimy častěji reaguje na suchý vzduch v interiéru, střídání teplot a méně příznivé počasí. Některé ženy pozorují po umytí pnutí, jiné drobné šupinky nebo zvýrazněné jemné linky. Tyto projevy mohou souviset s narušením kožní bariéry a úbytkem vody v povrchových vrstvách. Kosmetická péče proto obvykle pracuje se dvěma základními funkcemi: dodat pokožce látky, které pomáhají vázat vodu, a následně omezit její odpařování. Právě jejich kombinace vysvětluje, proč může promyšlené vrstvení některým lidem vyhovovat.
První vrstva dodává vlhkost, další ji pomáhá udržet
V běžné jednoduché variantě se na čistou, mírně vlhkou pokožku nanese hydratační sérum nebo lehký přípravek s látkami, které vážou vodu. Může jít například o glycerin či kyselinu hyaluronovou. Poté následuje krém s emolienčními složkami, který pomáhá zjemnit povrch a omezit ztrátu vlhkosti. Pokud je pleť velmi suchá, může některým lidem vyhovovat ještě malé množství hutnějšího ochranného přípravku na nejvíce namáhaná místa. Neplatí ovšem, že tři vrstvy jsou automaticky lepší než dvě. Při vhodném složení může jediný kvalitní krém poskytnout všechny potřebné funkce.
Zásadní roli hraje způsob nanášení. Pleť není nutné drhnout nebo několikrát za sebou čistit, aby jednotlivé přípravky lépe působily. Příliš agresivní mytí může suchost zhoršovat. U hydratačních přípravků bývá praktické nanést je po jemném osušení, dokud pokožka není úplně vysušená. Naopak vrstvení velkého množství těžkých produktů na nevyčištěnou pokožku nemusí být vhodné, zvláště pokud člověk současně používá dekorativní kosmetiku, ochranný krém a další aktivní látky.
U citlivé pokožky může být méně skutečně více
Některé kosmetické postupy používají výraz sandwiching i ve spojení s aktivními látkami, například když se krém nanese před dráždivější složkou a poté znovu. Takový postup může u části uživatelů ovlivnit snášenlivost, ale neměl by sloužit jako univerzální návod k domácímu experimentování se silnými přípravky. U léčivých krémů nebo prostředků doporučených dermatologem se má dodržovat konkrétní režim používání. Předběžné přidávání dalších vrstev může změnit jejich vstřebávání i účinek, proto je vhodné jakoukoli úpravu konzultovat.
Pozornost si zaslouží také parfemace, alkohol v některých recepturách a kombinace velkého počtu aktivních složek. Pokud pleť po nanesení výrazně pálí, rudne nebo svědí, není to známka toho, že kosmetika intenzivně pracuje. Může jít o podráždění nebo nesnášenlivost. V takové situaci je rozumné rutinu zjednodušit, vysadit podezřelý nový přípravek a při přetrvávajících potížích vyhledat odborné posouzení. Především u ekzému, rosacey nebo jiné kožní choroby by péče měla odpovídat skutečnému zdravotnímu stavu.
Vrstvení nenahradí ochranu před sluncem
Ani dobře hydratovaná pokožka se neobejde bez vhodné denní ochrany proti slunečnímu záření. Ochranný přípravek patří do ranní rutiny zpravidla až po základní pečující kosmetice a musí být nanesen v odpovídajícím množství. Pokud pod ním leží příliš mnoho vrstev, může se hůře roztírat nebo tvořit žmolky. I to je praktický signál, že rutina je zbytečně komplikovaná. Večer naopak bývá smysluplnější kvalitní šetrné očištění a jednoduchý hydratační krém než dlouhá řada produktů se stejnou funkcí.
Rozdíl mezi hydratační a mastnější kosmetikou bývá pro výsledný efekt podstatný. Hydratační složky mohou pomoci vázat vodu, ochranné a změkčující přísady zase omezují její ztrátu a zlepšují pocit hladkosti. U velmi suché pleti proto někdy nestačí opakovaně nanášet lehké vodové sérum bez vhodného krému. Naopak mastná nebo snadno se ucpávající pleť nemusí snášet hutné vrstvy na celém obličeji. Praktické může být ošetřovat sušší oblasti intenzivněji a zbytek tváře ponechat u lehčí péče. Takový postup respektuje skutečný stav pokožky více než univerzální počet vrstev.
Výhodou sandwichingu je, že připomíná důležitost kožní bariéry, nikoli to, že by představoval zcela novou dermatologickou metodu. Komu vyhovuje lehké sérum a krém, může u této dvojice zůstat. Jinému postačí jediný přípravek s vhodným složením. Výsledný pocit pohodlí a absence podráždění jsou pro každodenní péči užitečnějším vodítkem než počet kosmetických vrstev podle aktuálního trendu.
autorský text, Freundin, Vogue, Elle