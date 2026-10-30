Překvapivé hudební momenty roku 2019: Vyzkoušejte si kvíz a zjistěte, jak dobře je znáte

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Překvapivé hudební momenty roku 2019: Vyzkoušejte si kvíz a zjistěte, jak dobře je znátePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V tomto roce vévodil hudebním hitům na české hudební scéně dojemný duet otce a dcery. Duet lidem milovaného Karla Gotta s jeho dcerou Charlotte Ellou Gottovou „Srdce nehasnou“.
Překvapivé hudební momenty roku 2019: Vyzkoušejte si kvíz a zjistěte, jak dobře je znáteZdroj: Pavel Gwužď / Nextfoto
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 30.10.2026 17:30
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