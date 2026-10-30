Madagaskar: Malman měl předobraz v miliardáři Howardu Hughesovi a kontrolou neprošlo těhotenství a alkohol

Madagaskar, FOTO: © DreamWorks SKG, distr. TV Nova Madagaskar, FOTO: © DreamWorks SKG, distr. TV Nova Madagaskar, FOTO: © DreamWorks SKG, distr. TV Nova Madagaskar, FOTO: © DreamWorks SKG, distr. TV Nova Madagaskar, FOTO: © DreamWorks SKG, distr. TV Nova Madagaskar, FOTO: © DreamWorks SKG, distr. TV Nova
V animovaném filmu Madagaskar z roku 2005 měl lemur král Jelimán původně prohodit jen dvě věty. Na konkurz však dorazil Sacha Baron Cohen a improvizoval natolik geniálně, že mu tvůrci roli radikálně rozšířili a přepsali scénář. Hvězdy newyorské zoo končí na opuštěném ostrově
Ústřední čtveřice zvířecích celebrit tráví spokojený život v newyorské zoologické zahradě. Výročí narozenin ale přiměje zebru Martyho (Chris Rock) přemýšlet o skutečné divočině. Rozhodne se nečekaně utéct a podívat se aspoň do jiné rezervace. Jeho přátelé – lev Alex (Ben Stiller), hrošice Glorie (Jada Pinkett Smith) a žirafa Melman (David Schwimmer) – se ho vydají hledat, ale jejich záchranná výprava končí obklíčením policií na vlakovém nádraží. Úřady se rozhodnou zvířata převézt lodí zpět do volné přírody. Plavidla se ovšem zmocní komando tučňáků, krabice s ústřední čtveřicí spadnou přes palubu a překvapení ztroskotanci musí přežít na exotickém ostrově.
Původní plány filmařů s hlavními hrdiny počítaly s jinou sestavou. Namísto žirafy měl do zvířecí party patřit okapi. Melman se stal žirafou až v průběhu příprav, protože tvůrci chtěli dětem nabídnout známější a populárnější druh zvířete. Skutečná zoo v newyorském Central Parku navíc dodnes nechová ani lvy, ani zebry, ani žirafy či hrochy. Návštěvníci v ní z hlavní party narazí pouze na zmíněné tučňáky.
Křehký hypochondr a těhotná hrošice
Melmanovy zdravotní fóbie našly reálný předobraz ve výstředním chování miliardáře Howarda Hughese. Strach z bakterií dovedl amerického byznysmena k tomu, že si ve stáří obouval na nohy krabice od kapesníků. Melman s podobnými krabicemi chodí po newyorské zoo. Žirafí hypochondr měl ale podle původního scénáře řešit ještě jiné starosti než jen vlastní zdraví.
Autoři zvažovali zápletku, ve které Glorie během plavby otěhotní díky zvířecímu šlechtitelskému programu. Mládě měla porodit na ostrově, přičemž Melman by jí kvůli své tajné lásce pomáhal s výchovou. Těhotenství nakonec tvůrci škrtli. Zkušebnímu publiku totiž přišel podobný příběh v rodinném filmu zbytečně dospělý a spojení žirafy a hrošice diváky spíše zneklidňovalo.
Přísnější kontrolou prošly i další nápady, které by snímku mohly vysloužit drsnější rating. Opice Mason popíjející drink tak musela vyměnit původně plánovanou skleničku na martini za nevinný šálek s čajem.
Cohenova improvizace stvořila lemura
Postava Jelimána byla na začátku pouhou epizodní figurkou. Sacha Baron Cohen při konkurzu však nečekaně začal mluvit zvláštním indickým přízvukem a osm minut v kuse bavil štáb čistou improvizací. Režiséři změnili plány a povýšili ho na vůdce místních lemurů. Během natáčení pak spontánně vykřikl, že má na sobě gekona, a pokračoval s dalšími replikami. Animátoři museli přidat hodiny práce, aby na zvíře v daném záběru počítačovou ještěrku skutečně namalovali.
Do improvizace se pustili i další. Dabér hrošice byl zpočátku velkou neznámou, o roli se ucházela třináctka hollywoodských jmen včetně Jennifer Lopez nebo Madonny, než uspěla Jada Pinkett Smith. Její filmový partner Chris Rock se zase postaral o část hlášek své zebry, které si vymyslel přímo u mikrofonu.
Tvůrce chránil děti před krvavým masem a zuby Vetřelce
Záběry zdivočelého lva Alexe museli výtvarníci upravovat, aby děti nevyděsili. Když se hrdina stává dravcem, měly se mu podle návrhů ostře zašpičatit zuby. Režiséři uznali, že připomíná spíše slavné monstrum z Vetřelce, a nechali mu chrup stejný jako na začátku. Výrazně zmírnili i lví sny o masu. Důvěrně známé animované steaky létající vzduchem nahradily původně zamýšlené vysoce realistické modely, které by ve stylizovaném snímku působily až příliš krvavě a děsivě.
Zasáhla i nečekaná smrt. Herec Robert Stack měl dabovat tučňáka Skippera. Zemřel pouhé dva týdny před začátkem prací. Z nouze proto postavu namluvil sám režisér Tom McGrath a u drsného velitele ptačího komanda už natrvalo zůstal. Jeho tučňáci dokonce původně vznikli pro jiný projekt, ve kterém měli vystupovat jako rocková kapela v parodickém dokumentu.
Animovanou komedii Madagaskar odvysílá stanice Nova Cinema v pátek 30. října od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).