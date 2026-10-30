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Berrettini viděl plačícího soupeře a udělal něco, co zvedlo celý stadion ze sedadel. Italské derby skončilo po sedmi gamech

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Italské derby ve Vídni skončilo po čtyřiceti minutách. Flavio Cobolli vzdal za stavu 2:5, rozplakal se a Matteo Berrettini si k němu přisedl.
Berrettini viděl plačícího soupeře a udělal něco, co zvedlo celý stadion ze sedadel. Italské derby skončilo po sedmi gamech

Berrettini viděl plačícího soupeře a udělal něco, co zvedlo celý stadion ze sedadel. Italské derby skončilo po sedmi gamech

Zdroj: Vbrunophotog/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 10:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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