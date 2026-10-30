Termální lázně v Rakousku nabízejí večerní koupání i se saunou za pár korun. Stačí přijít ve správnou hodinu

Lázně Therme Laa leží ve vinařském regionu Weinviertel v Dolním Rakousku a českým návštěvníkům vyhovuje především jejich poloha u jižní Moravy. Od 7. září 2026 platí na pokladně cena přibližně 725 korun za vstup do tří hodin, zatímco celodenní tarif pro pobyt od pěti hodin stojí přibližně 1 022 korun. Večerní vstup od 16 hodin vyjde na 725 korun a je dostupný každý den. Teprve po 19. hodině nastupuje samostatná pozdní sazba za přibližně 482 korun včetně sauny. Rozdíl mezi odpoledním a pozdním tarifem tak činí zhruba 243 korun, ačkoli druhá varianta zahrnuje širší rozsah služeb.
Nejlevnější večerní tarif se nekupuje předem
Pro návštěvníky je podstatné, že vstup za přibližně 482 korun není běžnou online akcí. Zakoupit jej lze až na místě a vztahuje se na pozdní příchod od 19 hodin. Naopak některé jiné vstupenky je možné rezervovat na internetu, kde se používají dynamické ceny podle konkrétního dne a předstihu.
Pro rodiny platí zvláštní pravidla: dítě do čtrnáctých narozenin může využít pozdní tarif za přibližně 360 korun, saunový svět ovšem do této dětské varianty zahrnut není. Sauna je přístupná od čtrnácti let a mladší děti musejí do termálního areálu s dospělým doprovodem.
Základní nabídku tvoří vnitřní a venkovní termální bazény s teplou vodou, vodními masážními prvky a místy určenými k relaxaci. Návštěvník může střídat aktivnější koupání s klidnějšími zónami, odpočívat na lehátkách a přesouvat se mezi vodním a saunovým světem podle zvoleného tarifu. Při večerní návštěvě je vhodné počítat s tím, že čas určený k převlékání a osprchování ukrajuje z celkové doby pobytu. Výhodná cena proto dává smysl zejména lidem, kteří chtějí dvě až několik hodin odpočinku, nikoliv celý den strávený v lázních.
Prémiové wellness do vstupenky nepatří
Součástí resortu je také samostatné SILENT SPA, které je zaměřené na dospělé hosty a funguje jako oddělený prémiový provoz. Nenachází se ve stejné cenové kategorii jako běžná termální vstupenka. Celodenní vstup do této zóny stojí podle ceníku od září 2026 přibližně 3 139 korun a zahrnuje vlastní relaxační zázemí i další služby. Existují rovněž odpolední varianty ve vybraných dnech.
Návštěvník, který přijede kvůli pozdnímu koupání za přibližně 482 korun, by proto neměl očekávat automatický přístup do všech částí lázeňského resortu. Při plánování je důležité rozlišit veřejný termální areál, saunovou zónu a prémiový wellness provoz. Večer v lázních lze spojit s poznáváním samotného města, jehož historické centrum je poměrně kompaktní. Mezi nejzajímavější místa patří středověký hrad, dochované části městského opevnění a náměstí s tradiční zástavbou.
Na podzim si návštěvník může udělat odpolední procházku městem a poté zamířit do lázní až na začátek nejvýhodnějšího tarifu. Delší pobyt nabízí i možnost ochutnat místní vína ve Weinviertelu, kde jsou typické vinařské obce a tradiční sklípky. V případě noclehu lze vybírat mezi resortním hotelem, který má více než stovku pokojů, menšími penziony a ubytováním v okolních obcích. Hotelové balíčky mohou obsahovat vstup do termálů už v ceně, ale podmínky se liší podle délky pobytu a zvoleného typu wellness. Při večerní návštěvě je proto dobré ověřit, zda se běžné termální vstupy z balíčku dají využít i pro pozdní tarif, nebo zda by host zaplatil další vstupenku zbytečně.
Z jižní Moravy je to výlet i bez přenocování
Při cestě autem z Brna nebo od Mikulova je možné přijet přes pohraniční oblast u Hevlína; lázně mají samostatně označený příjezd k veřejnému areálu. Z Brna existuje také autobusové spojení do Laa an der Thaya, jehož aktuální jízdní řád je potřeba před cestou ověřit. Jednodenní program může začínat kolem poledne procházkou centrem a návštěvou hradu, pokračovat pozdním obědem a skončit koupáním od 19 hodin.
Samotný hrad lze při příznivém programu doplnit procházkou po okolních ulicích a městském náměstí, kde je stále patrná historická podoba pohraničního sídla. Při cestování mimo hlavní sezonu se však vyplatí předem prověřit, kdy jsou interiéry památek přístupné. Výhodou tohoto rozdělení není jen nižší cena vstupného. Večer lze využít k odpočinku bez nutnosti vyhradit celý den lázním a případný víkend prodloužit o výlety do vinařské oblasti.
autorský text, zpracováno na základě vlastní návštěvy, není placená spolupráce