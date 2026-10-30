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Termální lázně v Rakousku nabízejí večerní koupání i se saunou za pár korun. Stačí přijít ve správnou hodinu

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V rakouském městě Laa an der Thaya nedaleko českých hranic lze od září 2026 využívat pozdní večerní vstup do termálních lázní za 19,80 eura. Tarif začíná každý den v 19 hodin a na rozdíl od některých běžných vstupenek zahrnuje také saunový svět. Rozhodující je přesný čas příchodu a způsob nákupu, protože tato zvýhodněná vstupenka se prodává pouze na lázeňské pokladně. Kdo přijede dříve, zaplatí podle jiného ceníku, přestože zamíří do stejného areálu.
Nejlepší termální lázně kousek od hranic?

Nejlepší termální lázně kousek od hranic?

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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