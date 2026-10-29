Ve Španělsku se srazily dva vlaky a tragédie zasáhla celou zemi. La Liga ruší zápasy a hráči jsou v šoku

Ve středu 28. října v osm hodin ráno vyjel z madridského nádraží Atocha vysokorychlostní vlak AVE společnosti Renfe. Do Sevilly měl dorazit v 10:39. V 8:53 ale na trati mezi Los Yébenes a Urdou v provincii Toledo narazil do vlaku soukromého dopravce Iryo, který stál před ním. Podle dosavadní bilance zemřelo nejméně 68 lidí a přes 180 jich utrpělo zranění. Ještě než skončil den, Španělsko vyhlásilo třídenní státní smutek, radnice po celé zemi držely minuty ticha a fotbal, nejsledovanější veřejný prostor v zemi, se zastavil. Nikoho z jeho řad přitom nehoda podle dostupných informací přímo nezasáhla.
Co se stalo na kilometru 118
Správce železniční infrastruktury Adif lokalizoval místo nehody na 118. kilometr vysokorychlostní tratě z Madridu do Andalusie, v úseku mezi stanicemi Mora y Orgaz a Urda. Renfe ve svém komuniké k nehodě potvrdila střet svého spoje AVE s vlakem Iryo a oznámila přerušení provozu mezi Madridem, Ciudad Real a Andalusií.
Veřejnoprávní RTVE upozornila, že konečný počet obětí ještě nemusí být uzavřený. Úřady nevylučovaly jeho nárůst po manipulaci s poškozenými vagony.
Premiér Pedro Sánchez navštívil místo neštěstí a vyhlásil státní smutek od 29. do 31. října, vlajky na veřejných budovách visí na půl žerdi. „Španělsko je ve smutku,“ uvedl podle oficiálního záznamu vlády. Zároveň slíbil, že pokud šlo o nedbalost nebo selhání bezpečnostního systému, bude následovat odpověď „s veškerou razancí“.
Nehoda má i český rozměr. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő ve středu odpoledne podle ČTK uvedl, že ve vlacích mohl být český občan, na úřad se obrátili jeho příbuzní a známí. Potvrzení, zda je mezi oběťmi nebo zraněnými, zatím chybí.
Pohár odložen, liga drží minutu ticha
Ve středu měla začít první vyřazovací fáze Copa del Rey. Ve 12:45, necelé čtyři hodiny po srážce, vydala Španělská fotbalová federace RFEF oficiální oznámení: všech 24 středečních pohárových utkání se odkládá „z respektu a solidarity“ se všemi oběťmi železniční nehody v provincii Toledo. Totéž platilo pro další soutěže pod hlavičkou federace.
Ligové kolo LaLigy tedy zrušené nebylo. Zastavily se ale pohárové zápasy, v nichž nastupují i prvoligové kluby. Mezi dotčenými byly Levante, Alavés, Valencia, Celta Vigo nebo Real Betis.
Nové termíny zveřejnila RTVE ještě týž večer:
|Nový termín
|Co se hraje
|čtvrtek 29. října
|9 zápasů
|3. až 5. listopadu
|další část utkání
|10. listopadu
|další část utkání
|12. listopadu
|mimo jiné Navalcarnero proti Realu Betis
|13. listopadu
|Salamanca proti Celtě Vigo
Nejdál se posunuly zápasy Betisu a Celty. Oba kluby mají evropské povinnosti a v nabitém podzimním kalendáři pro ně zbylo místo až v reprezentační pauze mezi 12. a 13. ligovým kolem. Copa del Rey je vyřazovací soutěž, odklad proto žádnou tabulku nepřekreslí, mění jen rozvrh.
LaLiga reagovala jinak. Spolu s federací dohodla minutu ticha na všech zápasech dalšího kola nejvyšší soutěže LaLiga EA Sports i druhé ligy LaLiga Hypermotion. Ženská Liga F oznámila stejné gesto pro víkend 31. října a 1. listopadu.
Z českého pohledu je přímý dopad malý. Brankář Jiří Letáček z Getafe hraje pohárový zápas na hřišti Lebrijany ve čtvrtek, mezi odloženými středečními utkáními nebyl. Ladislav Krejčí má sice s Gironou smlouvu do roku 2029, v sezoně 2026/27 ale podle klubového profilu nastupuje za Wolverhampton, tedy mimo Španělsko.
Hráči jako tlampače pomoci
Real Madrid ve středu před tréninkem svolal hráče i realizační tým k minutě ticha za zemřelé. Kapitán Fede Valverde podle rádia Cadena SER vyjádřil soustrast rodinám obětí a podporu zraněným. Nezůstal ale jen u slov: jako kapitán Realu se nabídl, že bude šířit informace, které mohou pomoci při hledání pohřešovaných, a sdílel kontakty i výzvy k darování krve.
Podobně se zachovali Héctor Bellerín a Borja Iglesias. Na sociálních sítích sdíleli kontakty na krizové linky Renfe, Iryo a záchranných složek Kastilie-La Manchy. Šlo o příspěvky s omezenou dobou zobrazení, jejich obsah proto známe zprostředkovaně.
Podle nás právě tady leží smysl fotbalové reakce. Fotbal se v příběhu Urdy nestal obětí, nikdo z klubů ani svazů mezi cestujícími podle dostupných zdrojů nebyl. Stal se nejhlasitějším prostorem, kde Španělsko mohlo smutek projevit nahlas. Hráč s miliony sledujících, který místo fotky z tréninku sdílí telefonní číslo pro rodiny pohřešovaných, dokáže za hodinu oslovit víc lidí než leckterá úřední tisková zpráva.
Výpadek systému a pokyn z dispečinku
Definitivní příčina srážky zatím není známá. Ministr dopravy Óscar Puente ale představil první rekonstrukci a ta popisuje řetězec selhání, ne jedinou chybu.
Podle ní ve 8:30 vypadl kvůli poruše počítačové komunikace zabezpečovací systém LZB, který na trati z Madridu do Sevilly hlídá rozestupy a rychlost vlaků. Soupravy zastavily. Vlak AVE pak z centra řízení Adif dostal pokyn pokračovat bez omezení rychlosti, přestože vlak Iryo před ním dál stál. Za 17 minut ujel zhruba 25 kilometrů, v průměru tedy kolem 88 km/h, a v 8:53 do stojícího vlaku narazil.
Kdo za nehodu odpovídá, mají podle deníku El País rozhodnout dvě souběžná vyšetřování:
- soudní a policejní, které vede vyšetřovací soud č. 2 v Orgazu v provincii Toledo,
- technické, v rukou nezávislého úřadu pro vyšetřování železničních, námořních a leteckých nehod.
Termín závěrečné zprávy zatím nikdo neoznámil. Odborná debata se mezitím stáčí k samotnému systému LZB, který pochází z počátků španělské vysokorychlostní železnice a měl být nahrazen modernějším evropským standardem ERTMS.
Druhá tragédie v jednom roce
Španělská síť rychlovlaků platila dlouho za jeden z národních úspěchů. Podle agentury AP je délkou tratí druhá na světě po Číně a za více než tři desetiletí provozu neměla smrtelnou nehodu vysokorychlostního systému. Rok 2026 tu bilanci zlomil dvakrát. V lednu zahynulo při nehodě u Adamuzu 46 lidí, teď přišla Urda.
Srovnání se nabízí i s rokem 2013. U Santiaga de Compostela tehdy vykolejil vlak Alvia, první bilance mluvily o nejméně 78 mrtvých a přes 140 zraněných, ustálené údaje uvádějí 80 obětí a 145 zraněných. Vyšetřovatelé tehdy mířili na přílišnou rychlost v ostré zatáčce. Urda má zatím o něco méně obětí, zato víc zraněných a jinou předběžnou stopu: technika selhala a rozhodnutí člověka ji nedokázalo zastoupit.
Provoz na trati mezi Madridem a Andalusií zůstává přerušený, termín obnovy nebyl oznámen. Vlaky jezdí na úsecích z Madridu do Toleda a z Málagy do Sevilly. Renfe nasadila mimořádné spoje po konvenční trati z Madridu přes Ciudad Real do Puertollana, cesta se tím prodlužuje zhruba o hodinu a půl. Od pátku 30. října chystala náhradní dopravu mezi Madridem a Andalusií a postiženým cestujícím umožňuje změnu nebo storno jízdenky bez poplatku.
Pro rodiny a blízké cestujících fungují linky Renfe 900 10 10 20 a Iryo 900 001 403 a kontaktní místa na nádražích Madrid-Puerta de Atocha, Sevilla-Santa Justa, Córdoba-Julio Anguita a Málaga-María Zambrano. Ministerstvo zahraničí plošně nevaruje před cestováním španělskými vlaky. Doporučuje řídit se pokyny místních úřadů a zaregistrovat se v systému DROZD.
O víkendu se na španělských stadionech rozhostí minuta ticha a desítky tisíc lidí budou stát nehnutě. Na 118. kilometru tratě z Madridu do Sevilly přitom stále nejezdí žádný vlak. Otázku, proč jeden z nich dostal volnou cestu, budou dál řešit soud v Orgazu a technici.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle