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Ve Španělsku se srazily dva vlaky a tragédie zasáhla celou zemi. La Liga ruší zápasy a hráči jsou v šoku

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Dennívýzva
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Srážka rychlovlaků AVE a Iryo u Urdy si vyžádala nejméně 68 obětí. Španělská federace odložila 24 pohárových zápasů a ligové stadiony uctí oběti minutou ticha.
Ve Španělsku se srazily dva vlaky a tragédie zasáhla celou zemi. La Liga ruší zápasy a hráči jsou v šoku

Ve Španělsku se srazily dva vlaky a tragédie zasáhla celou zemi. La Liga ruší zápasy a hráči jsou v šoku

Zdroj: Real Madrid C.F.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 29.10.2026 19:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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