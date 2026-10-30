Za socialismu se jich válely všude tisíce zdarma. Teď mají pro sběratele cenu až 3 000 Kč/kus

Krabice od bot, ve které se skrývá kus dětství
Kdo by si nepamatoval ten pocit, když se na poště nebo v prodejně Mototechny ke konci roku objevil stoh malých barevných kartiček? Kapesní kalendáříky, papírové obdélníčky o velikosti zhruba 6×9 cm, dělaly společnost v peněžence tátovi, v kabelce mamince i v šanonu babičce. Jako děti jsme je sbírali, o přestávkách pod lavicí měnili a hrdě skládali podle motivů. Auta, pohádkové postavičky, zasněžené hory, sportovci. Každá kartička byla maličkým příspěvkem do galerie. Možná je máte dodnes na chalupě v kredenci, v krabici od bot nebo v zaprášené knize, kam je babička kdysi založila na památku. A mohou mít větší cenu, než byste čekali.
Od kominíků po Tuzex: sto let malých grafických skvostů
Tradice kapesních kalendářů v českých zemích sahá hluboko do 19. století, kdy vznikaly jako půvabné skládačky. Skutečný rozmach jednolistých kartiček ale přišel po roce 1918 s novým Československem. Kominíci, pošťáci a pojišťovací agenti je rozdávali jako novoroční pozornost a lidé si je vozili v peněžence celý rok. Zlatá éra pak nastala za socialismu. Mototechna, Tuzex, Sazka, ČSAD, Centrotex nebo Česká státní pojišťovna chrlily miliony kusů a mnohé z nich patřily ke špičce tehdejšího užitého designu. Tehdy kartička nestála nic, dostali jste ji k nákupu zdarma. Dnes po nich sběratelé pátrají, vedou si katalogy a mají k tomu i vlastní sekci v Klubu sběratelů kuriozit. Pro mnohé je to svatý grál jejich sbírky.
Jak poznat, že držíte v ruce unikát
Pravda je, že běžné masové kartičky ze 70. a 80. let se dnes prodávají hlavně po balíčcích a jednotlivě zpravidla moc nevydělají. Poklady se ale skrývají mezi nimi. Sběratelé pasou po historických miniknížečkách z let 1890 až 1938, po starých mosazných a kovových kalendářích, po plastových 3D edicích a po kompletních sériích. Velkou cenu mají i neschválené prototypy z doby normalizace, cenzurované motivy a cizojazyčné propagační řady podniku Tuzex z konce 60. let. Rozhoduje věk, materiál, vzácnost a to, jestli je série pohromadě.
Původně zadarmo, dnes za tisíce
Tehdy kalendářík nestál nic, dnes může vzácný solitér nebo neporušená stará série na trhu dosáhnout přibližně 500 až 3 000 Kč. Běžné smíšené nálezy sběratelé odkupují po balících, zhruba za 150 až 500 Kč za celou krabici. Přesto se vyplatí každý kus pečlivě projít, protože právě mezi ním může ležet ten jediný, který někomu chybí do kompletní řady.
Až příště budete uklízet půdu, chalupu nebo pozůstalost po babičce, nevyhazujte ji hned. Otevřete krabici od bot, udělejte si hezký večer a pomalu ji projděte kus po kuse. Hledejte kovové miniatury, neobvyklý tisk, staré miniknížečky a kompletní série. Možná se vám vrátí kus dětství a k tomu i příjemný bonus. Vzpomenete si, který kalendářík býval ten váš nejoblíbenější?
Zdroje článku: sberatel-ksk.cz, dobryden.cz, aukro.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová