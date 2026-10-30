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Příští týden v Prostřeno: Lela Vémola prozradí detaily o svém novém životě. Kulinářský pořad slibuje netradiční zážitky

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Oblíbené Prostřeno nabídne týden s přáteli Lely Vémoly. Sestava bojuje se složitým menu, zakázanou výpomocí v kuchyni a nečekanými emocemi u stolu.
Prostřeno!

Prostřeno!

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 17:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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