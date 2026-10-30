Příští týden v Prostřeno: Lela Vémola prozradí detaily o svém novém životě. Kulinářský pořad slibuje netradiční zážitky

Prostřeno!, FOTO: Distr. FTV Prima Prostřeno!, FOTO: Distr. FTV Prima Prostřeno!, FOTO: Distr. FTV Prima Prostřeno!, FOTO: Distr. FTV Prima Prostřeno!, FOTO: Distr. FTV Prima Prostřeno!, FOTO: Distr. FTV Prima
Příští týden v Prostřeno! přinese neobvyklou podívanou. Kulinářská soutěž představí skupinu přátel Lely Vémoly, kteří předvedou své schopnosti kolem sporáku. Mezi hosty se objeví jak zdatní amatérští kuchaři, tak lidé spoléhající se v kuchyni na cizí pomoc. Lela na prahu nového života
Pondělní natáčení odstartuje samotná
Lela Vémola. Diváci ji uvidí s tmavšími vlasy a influencerka vzápětí vysvětlí důvod této proměny. Aktuálně totiž stojí na prahu zcela nového životního období. Během vaření se podělí o část svého osobního příběhu a zdůvodní, proč si pro natáčení nevybrala prostory vlastního domova. V kuchyni bude mít i pomoc – profesionálního kuchaře.
Jako velká milovnice sladkostí věnuje speciální péči svému dezertu. Její plánovaná večerní zábava ovšem přinese menší komplikace. Vůbec ji totiž nenapadne, že by se připravené aktivity měla zúčastnit i ona sama.
Petrova pomoc zvenčí a chirurgický řez
V úterý převezme pomyslnou štafetu
Petr. U sporáku se spolehne na pomocníka a před kamerami otevřeně přizná, že v běžném životě téměř vůbec nevaří. Současnou situaci bere spíše jako mediální hru. Značné potíže mu způsobí ruční šlehání smetany. Pro Lelu by přitom obyčejná šlehačka ve spreji nebyla vůbec žádným problémem.
Následně se u stolu bude muset narychlo řešit absence bezlaktózové varianty právě pro Lelu a dojde na hodně kuriózní improvizaci v podobě takzvaného chirurgického řezu. Připravená zábava bude velmi intimní a zaměří se hodně na tělo.
Klára bojuje s úkolem týdne
Středeční hostitelka
Klára se zapotí při plnění povinného úkolu. Její parmazánové chipsy začnou hořet přímo v kuchyni. I ona vsadí během příprav na pomoc zvenčí a využije asistentku. Její soupeři proto budou muset zhodnotit, nakolik je férové pomáhat si v kuchyni dalšími lidmi. Během večera čeká hosty poměrně náročný znalostní test. Barbora hostí malého strávníka
Čtvrteční menu u
Barbory bude klást důraz na zdravou stravu. Hostitelka se pustí do náročné přípravy domácích bezlepkových bagelů. Řadu úkonů nechá záměrně až na chvíli, kdy budou všichni sedět u stolu, čímž se dostane do menšího časového skluzu. K večerní tabuli dorazí Lela i s jedním malým strávníkem navíc a přítomnost batolete si vyžádá určité pochopení od ostatních hostů.
Večerní zábava bude mít podobu venkovní procházky, na které Barbořin manžel všem ukáže rodinný svatební strom. Romantickou atmosféru bohužel následně pokazí nepříjemné čekání.
Kathlyn baví diváky u plotny
Páteční večer zakončí
Kathlyn, která si ulehčí povinný úkol a využije koupené chipsy v rozkousaném obalu. Během přípravy druhého chodu zjistí, že jí manipulace s parmskou šunkou dělá značné potíže. Hostitelka přesto doufá, že svým výkonem aspoň dobře pobaví diváky u televizních obrazovek. U stolu se rozproudí debata o chovu zvířat a Lela zavzpomíná na poníka, kterého dříve měli doma.
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