Jeden vtip o Maovi a Čína vymazala Mbappého ze svého internetu. Real Madrid čelí ultimátu, La Liga se omlouvá Pekingu

Klip trvá jen pár vteřin. Ve francouzském pořadu The Bridge se moderátor ptá Mbappého na jeho oblíbený mem o sobě samém. Útočník Realu Madrid se zasměje a vypráví o obrázku, na kterém někdo jeho tvář přidělal „čínskému diktátorovi“. Dodá, že ho s kamarády používá při hraní po internetu. Jméno Mao Ce-tung podle dostupných zdrojů nepadlo, na obrázku ale byla upravená Maova postava s Mbappého hlavou. Tvůrce memu později potvrdil, že ho vygenerovala umělá inteligence. Během několika dní pak čínská státní televize zastavila přenosy celé španělské ligy, tři firmy ukončily s hráčem spolupráci, sportovní portály ho přestaly uvádět v žebříčcích a předseda La Ligy seděl u čínského velvyslance. Podle nás nejde o technickou poruchu ani spontánní hněv fanoušků. Jde o ukázku, jak rychle se v Číně propojí státní citlivost, autocenzura platforem a ochrana byznysu.
Vymazání ve třech patrech
To, co se odehrálo, má tři roviny. Každá funguje jinak, ale všechny míří stejným směrem.
Státní média. China Media Group, pod kterou patří i televize CCTV, zastavila vysílání La Ligy, zápasů s Mbappém i reklam s jeho tváří. CCTV podle singapurského listu Lianhe Zaobao kontaktovala La Ligu a v dopise jejímu předsedovi Javieru Tebasovi požadovala omluvu od Realu i hráče, navíc písemnou omluvu adresovanou přímo televizi. K výzvě se přidal i čínský fotbalový svaz.
Platformy. Sociální sítě Weibo a Xiaohongshu znemožnily nové sledování Mbappého účtů. Xiaohongshu navíc oznámilo kontrolu a odstraňování souvisejícího obsahu. Sportovní portál Hupu hráče vyřadil ze své tabulky Zlatého míče. A Dongqiudi, jedna z největších čínských fotbalových aplikací, udělala gesto, které obletělo svět: místo jeho jména napsala „čcha wu cch’ žen“, tedy „taková osoba neexistuje“.
Přitom podle oficiálního pořadí, které zveřejnila UEFA, skončil Mbappé v anketě druhý za Harrym Kanem a před Laminem Yamalem.
Sponzoři. Spolupráci ukončily skupina Dongpeng Beverage se svým elektrolytovým nápojem Bushuila, mléčný gigant Mengniu a výrobce sýrů Shanghai Milkground. Dongpeng měl Mbappého jako tvář značky teprve od dubna, jeho obličej byl na lahvích, autobusech i billboardech. Deník Le Monde s odkazem na oborová média odhaduje hodnotu části čínských kontraktů na zhruba 165 milionů korun. Globální značky šly opatrnější cestou: Dior a On podle Le Monde vyčistily své účty na síti Weibo od obsahu s hráčem. Xiaohongshu zdůraznilo, že jeho vlastní spolupráce s Mbappém skončila už v prosinci 2024. I tak začalo stahovat staré materiály.
Výsledkem není to, že by po Mbappém v čínském prostoru nezbyla žádná stopa. Výsledkem je, že z míst, kde ho čínský divák běžně potkával, zmizel takřka přes noc.
Omluvy na běžícím pásu
Evropská strana reagovala ještě rychleji, než by člověk čekal. Mbappé se 27. října omluvil na síti X francouzsky, anglicky a čínsky. Napsal, že jeho komentář byl nevhodný, že chápe, že zranil lidi v Číně a v čínských komunitách, a že respektuje čínský lid i jeho historii.
Týž den vydala La Liga vlastní omluvu. Soutěž v ní současně tvrdí, že šlo o osobní názor hráče, který ji nereprezentuje, a přesto se omlouvá svým jménem i jménem klubů. Tebas se navíc sešel s čínským velvyslancem ve Španělsku Jao Ťingem. Čínu označil za strategického partnera a řekl, že nechce, aby „individuální epizoda“ poškodila roky spolupráce.
Real Madrid se připojil o den později. V oficiálním prohlášení klub vyjádřil respekt k Číně, její historii, kultuře a občanům. Pořad The Bridge se omluvil také, a to nejen lidem v Číně, ale i Mbappému a jeho partnerům.
Na čínské straně zazněly dvě odpovědi. Mluvčí ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun uvedl, že Peking bere Mbappého omluvu „vážně“. CMG podle agentury AP omluvu Realu přijala, ale nic dalšího neřekla. Dřívější formulace státního mediálního koncernu přitom byla tvrdá: dokud klub nepředloží uspokojivou omluvu, „není o čem mluvit“. Pevný termín ultimáta ve zdrojích nefiguruje. Zda už je omluva dost uspokojivá, rozhodne jen Peking. Datum obnovení přenosů zatím nikdo nepotvrdil.
Za pozornost stojí jeden detail z omluvy La Ligy. Soutěž oznámila, že pro kluby a hráče připraví komunikační protokol, aby se podobná situace neopakovala. Prakticky to znamená, že se evropský fotbal učí preventivně hlídat, co jeho hvězdy řeknou v zábavném pořadu doma ve Francii.
Proč zrovna Mao
Z evropského pohledu jde o vtip o memu. V Číně se ale v jedné větě sešla tři citlivá místa. Mao Ce-tung je zakladatelem Čínské lidové republiky a pro stát má status téměř nedotknutelného symbolu. Slovo „diktátor“ je přesně to označení, které oficiální výklad historie odmítá. A pronesl ho jeden z nejznámějších sportovců planety, jehož tvář v Číně prodávala nápoje a mléčné výrobky.
Historie je přitom jinde méně shovívavá. Maova vláda je spojena s Velkým skokem vpřed, následným hladomorem a kulturní revolucí. AP připomíná odhady desítek milionů obětí jeho politiky. Čína však od roku 2018 uplatňuje zákon na ochranu hrdinů a mučedníků, který podle Le Monde trestá hanobení a zesměšňování významných postav komunistické historie. Mbappé tedy nevědomky vstoupil do prostoru, kde nejde o vkus, ale o zákonem chráněný výklad dějin.
Real navíc nemá v Číně čistý štít. Le Monde připomíná, že klub už dříve řešil omluvu obránce Deana Huijsena za příspěvek vnímaný jako urážlivý vůči Asiatům a kritiku čínských médií kvůli kondolenci, ve které se Tibet objevil vedle Nepálu. Mbappého věta tak dopadla na půdu, která už byla podrážděná.
Morey, Özil a teď Mbappé
Čínský sport tenhle scénář zná. V roce 2019 napsal generální manažer týmu Houston Rockets Daryl Morey příspěvek na Twitteru na podporu protestujících v Hongkongu. CCTV přestala vysílat NBA a podle NBA.com se basketbalová liga na čínskou státní televizi vrátila zhruba po roce. Ve stejném roce kritizoval Mesut Özil zacházení s Ujgury a CCTV vyřadila z programu zápas Arsenalu s Manchesterem City.
Rozdíl je v obsahu. Morey i Özil se vyjádřili k aktuálním politickým a humanitárním tématům. Mbappé komentoval mem a Maovo jméno podle zdrojů nevyslovil. Reakce ale byla takřka totožná: státní média, sponzoři a platformy zasáhli během několika dní a celou věc označili za „zranění citů čínského lidu“. Podle nás to ukazuje, že spouštěčem není závažnost výroku, ale téma, kterého se dotkne.
Kolik to bude stát Real a La Ligu, zatím nikdo nevyčíslil. Klub za sezonu 2025/26 vykázal provozní výnosy kolem 30 miliard korun, z toho zhruba 13 miliard z marketingu, Čínu ale zvlášť neuvádí. Le Monde cituje klubová data, podle nichž má Real v Číně asi 97 milionů fanoušků a jde o jeho největší zahraniční trh. La Liga má v pevninské Číně smlouvu s digitální platformou Migu na všech 380 zápasů ročně až do sezony 2029/30, hodnota kontraktu ale veřejná není. Dá se čekat, že hlavní riziko nespočívá v jedné ztracené položce, ale v dlouhodobém poškození sponzorství, licencí a vysílání. Pokud by se opakoval scénář NBA, mohl by výpadek přenosů trvat měsíce.
Ostatní evropské ligy k věci veřejně mlčí. Dohledatelná reakce Premier League, Serie A, bundesligy ani Ligue 1 se neobjevila.
Co to znamená pro Česko
Čeští fanoušci o nic nepřijdou. Čínský zákaz přenosů se týká čínských držitelů práv a neexistuje mechanismus, který by vypnul přenosy jinde. La Liga v Česku i v sezoně 2026/27 běží na kanálech Nova Sport 3 až 6 a online přes TV Tipsport a Chance TV, k dispozici je například v nabídce Oneplay, Telly, Magenta TV, Vodafone TV nebo Skylinku. Mbappého zápasy tu tedy nikdo stahovat nebude.
Obecnější poučení ale platí i pro české prostředí. Pokud má sportovec, klub nebo firma v Číně sponzory, licence či distribuci, stačí se dotknout Tibetu, Tchaj-wanu, Hongkongu, Sin-ťiangu nebo symbolů komunistické historie a hrozí stejná kaskáda. Největší tlak vždy dopadá na ty, kdo mají v Číně co ztratit.
Mbappé na globálním internetu existuje dál a v sobotu nastoupí za Real jako obvykle. V čínské fotbalové aplikaci ale u druhého místa Zlatého míče zatím stojí tři slova: taková osoba neexistuje. Peking tím vzkazuje každému dalšímu hráči s čínským sponzorem, že podobná gesta lze provést kdykoli.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle