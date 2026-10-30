Falešní úředníci volají kvůli doplatku důchodu. ČSSZ nikdy nepožaduje přihlášení do banky ani PIN

Lidé v posledních dnech dostávají zprávy o údajném přepočtu a doplatku k důchodu. Následně jim volá falešný úředník s žádostí o přihlášení do banky. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před podvodníky, jejichž cílem je získat citlivé údaje a odčerpat peníze z účtu.
Podvodníci slibují doplatek k penzi po telefonu
Scénář je vždy stejný. Senior najde ve své elektronické poště dokument s logem úřadu, přesným vyčíslením doplatku k penzi a označením organizačních útvarů. Vše působí jako oficiální písemnost zaslaná ze státní správy. Krátce nato zazvoní telefon. Volající se velmi přesvědčivě vydává za zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a nabízí pomoc s vyplacením peněz.
Podle České správy sociálního zabezpečení jde o nově zaznamenanou formu organizovaného podvodu. Volající přesvědčuje oběť k určitým krokům v internetovém bankovnictví pod záminkou rychlého převodu slibované částky na účet. Někdy nutí lidi k použití videohovoru nebo k instalaci dalších komunikačních aplikací do mobilního telefonu.
Útočníci se tímto způsobem snaží vylákat přihlašovací údaje, PIN kódy a získat přímý přístup k bankovnímu účtu oběti. Získané informace pak pachatelé využijí k okamžitému odčerpání všech dostupných finančních prostředků. Úřad důrazně upozorňuje na velkou věrohodnost falešných dokumentů.
Skutečný úřad PIN kódy nikdy nevyžaduje
Lidé si mohou pravost zaslaných informací ověřit na oficiálních kontaktech státní správy. Podle vyjádření instituce její pracovníci nikdy nevyzývají občany k přihlášení do bankovnictví kvůli vyplacení důchodu nebo doplatku. Neřeší přístup k účtům přes telefonní hovory ani nevedou lidi k provádění žádných bankovních operací.
Úředníci také nikdy nepožadují autorizační kódy nebo vzdálený přístup k osobnímu počítači. Samotný vzhled doručeného dokumentu s hlavičkou a podpisy nepotvrzuje jeho pravost. Útočníci umí komunikaci státních institucí včetně grafických prvků velmi přesně napodobit.
Falešné zprávy v telefonu hrozí poplatky
Další vlna útoků míří do mobilních telefonů formou textových zpráv. Odesílatel v nich tvrdí, že systém při kontrole evidence zjistil nedoplatek na sociálním pojištění. Jiná varianta zprávy varuje před nepřesným základem u čtvrtletních příspěvků a nutí příjemce jednat pod hrozbou poplatků za pozdní platbu.
Zpráva vždy obsahuje výzvu k rychlému vyřešení problému a odkaz na webovou stránku. Odkazy z těchto podvodných zpráv ale nevedou na oficiální weby úřadu. Podle instituce podvodníci často využívají zkracovací služby nebo zcela odlišné domény.
Účelem těchto zpráv je opět vylákat z lidí citlivé osobní, přihlašovací nebo platební údaje. Informace o pojištění si lidé mají ověřovat výhradně přes oficiální portál České správy sociálního zabezpečení.
Oficiální weby slouží k bezpečné kontrole
Úřad doporučuje všechny informace i stav pojištění kontrolovat výhradně přes prověřené kanály. Lidé tak předejdou případné ztrátě svých úspor.
|Požadavek útočníků
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|Žádost o sdělení PIN kódu
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Přístupová hesla nikdy nevyžaduje
|Výzva k instalaci aplikace
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Komunikuje přes oficiální portál
|Zkrácený odkaz ve zprávě
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Používá výhradně doménu gov.cz
Podvedení se mají okamžitě obrátit na policii
Při přijetí podezřelého hovoru radí úřad konverzaci okamžitě ukončit. Lidé nesmí neznámým volajícím sdělovat žádná hesla ani umožňovat vzdálený přístup ke svým zařízením. Na odkazy v podezřelých textových zprávách nemají příjemci podle doporučení vůbec klikat a nemají do formulářů zadávat svá data.
Pokud někdo své údaje již podvodníkům odeslal nebo cizí osobě umožnil přístup na svůj účet, má podle doporučení úřadu neprodleně kontaktovat svou banku. Postupovat pak musí přesně podle jejích bezpečnostních pokynů. Situaci je nutné ohlásit také Policii České republiky k dalšímu šetření.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, cssz.gov).