Norská televize dostala nabídku na rozhovor s Haalandem a řekla ne. Vadila jí jediná podmínka ze strany jeho lidí

Nabídka, jakou dostane sportovní redakce jednou za sezonu: největší hvězda norského fotbalu, kamera, mikrofon a čas jen pro vás. TV 2 přesto řekla ne. Rozhovor měl totiž jeden mantinel. Nesměla v něm padnout otázka na rozhodnutí nezávislé komise, podle níž Haalandův klub téměř deset let porušoval finanční pravidla Premier League. O odmítnutí informoval 28. října deník VG a v Norsku se okamžitě rozjela debata, která přesahuje jednoho fotbalistu. Haaland přitom odpovídat nemusel, na to má každý respondent právo. Spor se vedl o to, jestli se ho novinář vůbec smí zeptat na věc, která v tu chvíli zajímala téměř každého fanouška.
Podmínka, kterou TV 2 nepřijala
Podle VG šlo o exkluzivní rozhovor během reprezentačního srazu Norska v Lize národů. Téma bylo vymezené úzce: reprezentační fotbal. Verdikt v kauze Manchesteru City, v norských médiích označovaný jako „City-dommen“ (rozsudek nad City), byl ze hry.
Sportovní šéf TV 2 Vegard Jansen Hagen to označil za nepřijatelné. Kdyby redakce zjevné téma obešla, šlo by podle něj o zanedbání novinářské povinnosti vůči divákům, kteří přesně na tyhle otázky čekali. Jeho argument stojí na jednoduchém principu: novinář musí mít možnost položit otázku, kterou považuje za relevantní. Respondent pak může mlčet, odbýt ji, nebo odpovědět.
Kdo podmínku nastavil, veřejné zdroje jednoznačně neříkají. Norský fotbalový svaz (NFF) podle převzatého vyjádření uvedl, že se o rozhovoru jednalo mezi TV 2, svazem a Haalandovými zástupci. Haalanda zastupuje agentka Rafaela Pimentová a v jejím týmu působí i Alex Rowen, dřívější pracovník komunikačního oddělení Manchesteru City. Žádný zdroj ale netvrdí, že omezení vzešlo právě od nich. Doloženo je jen to, že Haaland byl před otázkami na kauzu chráněn. Jeho osobní stanovisko k tomu zveřejněno nebylo.
Proč se do věci vůbec zapojil svaz? Rozhovor se týkal reprezentačního srazu, ne klubového zápasu. Mediální program, akreditace, tiskové konference i dostupnost hráčů má během srazu v rukou NFF. Svaz tak přestal být neutrálním organizátorem a stal se účastníkem sporu o to, na co se smí hráč ptát.
Měsíc mimo mikrofony: od Portugalska po Liverpool
Odmítnutý rozhovor TV 2 je až poslední článek řetězu, který začal koncem září. Teprve v souvislostech je vidět, jak systematicky se Haaland od otázek na City vzdaloval.
|Datum (2026)
|Co se stalo
|17. září
|NFF zveřejňuje mediální program srazu včetně tiskových aktivit před Portugalskem
|25. září
|Po zprávě o verdiktu je Haaland stažen z plánované tiskové konference
|27. září
|Norsko hraje doma s Portugalskem
|29. září
|Premier League oficiálně zveřejňuje rozhodnutí komise
|1. října
|Manchester City podává odvolání
|4. října
|Odveta v Portugalsku
|8. a 9. října
|Vychází najevo, že Viaplay natočila rozhovor bez otázek na verdikt
|28. a 29. října
|VG informuje, že TV 2 rozhovor s omezením odmítla
Haaland měl původně 26. září sedět na tiskové konferenci před zápasem s Portugalskem. Oficiální mediální program Norského fotbalového svazu s tím počítal. Po zprávě o verdiktu se ale na pódium nedostavil, jak napsal Dagbladet. Nešlo o běžnou absenci, svaz upravil předem ohlášený plán. Během reprezentační pauzy pak Haaland podle VG procházel mixzónou bez rozhovorů.
Každý krok zvlášť se dá obhájit. Hráč není mluvčí klubu a nemusí komentovat právní spor, do kterého nemá vhled. Dohromady ale vzniká obraz hvězdy, ke které se otázka na nejvýznamnější kauzu jejího klubu nedostane. A to ani přes tiskovku, ani přes mixzónu, ani přes exkluzivní rozhovor.
Dvě televize, dvě hranice
Nejzajímavější je srovnání s Viaplay. Tato norská stanice rozhovor s Haalandem natočila před ligovým zápasem Manchesteru City s Liverpoolem a přistoupila na prakticky stejné omezení. Podle sportovního šéfa Kristiana Omy chtěla otázky na verdikt položit a svůj záměr předem ohlásila klubu i ligové produkci Premier League Studios. City ani ostatní kluby Premier League to však před daným kolem nepovolily.
Podle Omy se omezení netýkalo jen Haalanda. V tom kole platilo i pro další hráče, trenéry a klubové činitele. Nešlo tedy o individuální ochranu jednoho Nora. Liga a kluby jako celek uzavřely jedno téma pro celé kolo.
Viaplay se rozhodla rozhovor odvysílat a divákům omezení otevřeně přiznat. Oma podle vyjádření pro Nettavisen, které převzal server Fútbol Centroamérica, argumentoval tím, že tematický mantinel nemusí rozhovor zcela znehodnotit, pokud o něm redakce mluví transparentně. Kauzu pak stanice pokryla v jiných pořadech.
TV 2 zvolila opačnou logiku. Rozhovor, ze kterého je předem vyřazena hlavní otázka, podle ní přestává být novinářským produktem a stává se prezentací.
Ostrá slova přidal Reidar Sollie, zástupce norských sportovních novinářů. Klubové zákazy a mantinely otázek jsou podle něj rostoucím problémem. Tento konkrétní případ označil ve VG za téměř parodický, protože se zakázané téma kryje přesně s tím, co veřejnost od Haalanda chtěla slyšet. Jeho recept je prostý: nechat novináře otázku položit a hráče případně odpovědět „bez komentáře“.
Podle nás má Sollie pravdu. Viaplay se nedá vyčítat neprofesionalita, protože divákům řekla, co se smělo a co ne. Pozice TV 2 je ale silnější. Exkluzivní přístup ke hvězdě je měna, kterou kluby a svazy čím dál častěji platí za tiché téma. Každá redakce, která tuhle měnu přijme, ji posiluje. Haalandovi samotnému se přitom vyčítat nedá skoro nic. Odmítnout odpověď je legitimní. Nelegitimní je zařídit, aby otázka vůbec nezazněla.
Kauza, na kterou se nesmělo ptát
Proč bylo téma tak výbušné, vysvětluje oficiální stanovisko Premier League z 29. září. Liga případ označila za nejvýznamnější disciplinární kauzu ve své historii. Nezávislá komise dospěla k závěru, že Manchester City v sezonách 2009/10 až 2017/18 porušoval finanční pravidla. Podle rozhodnutí používal fiktivní smlouvy a dohody k umělému navýšení příjmů a snížení nákladů a jeho účetnictví bylo zkresleno o více než 27 miliard korun. Klub navíc podle komise porušil povinnost spolupracovat při vyšetřování.
Původní obvinění z února 2023 mířila do několika oblastí:
- nepravdivé finanční údaje o příjmech, sponzoringu a transakcích se spřízněnými stranami,
- neúplně vykázané odměny trenéra a hráčů,
- porušení pravidel finančního fair play UEFA,
- porušení pravidel ziskovosti a udržitelnosti Premier League,
- nedostatečná spolupráce při vyšetřování.
City se brání. V oficiálním oznámení o odvolání z 1. října klub tvrdí, že rozhodnutí obsahuje zásadní chyby a že je nevinný. O trestu rozhodne samostatné neveřejné řízení. Premier League mluví o pokutách, odečtu bodů a dalších sportovních sankcích, VG uvádí rozpětí od napomenutí až po vyloučení z ligy. Ke konci října trest zveřejněn nebyl.
Pro Haalanda jde o víc než o image. Loni v lednu podepsal smlouvu až do léta 2034 a prohlásil, že je „City, ať se děje cokoli“. Ta slova zazněla dávno před verdiktem. Samotná pokuta by jeho postavení podle nás neměnila. Tvrdý odečet bodů nebo zásah do titulových ambicí by ale proměnil sportovní prostředí, ve kterém má strávit nejlepší roky kariéry. Že by Haaland zvažoval odchod, nic nedokládá. Právě proto však byla otázka legitimní: pro hráče s osmiletým závazkem je osud klubu i jeho vlastním osudem.
Kauza se týká i českých diváků. Práva na Premier League pro Česko drží od sezony 2025/26 do 2027/28 CANAL+, který slibuje všech 380 zápasů, studia a exkluzivní rozhovory s hráči a trenéry. Část obsahu přebírá z produkce samotné ligy. Zda české redakce dostávají podobné tematické zákazy, se nám veřejně doložit nepodařilo. Pokud ale v jednom kole platil zákaz otázek pro celou Premier League, je logické se ptát, jaké mantinely měly rozhovory, které v té době viděli i čeští předplatitelé.
Haaland se k verdiktu dřív nebo později vyjádří, nebo to vysloveně odmítne. Obojí bude odpověď. Doteď se ale nedostal ani k tomu, aby otázku slyšel, a TV 2 dala najevo, že takové ticho kupovat nebude.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner