Tajemné sklepení českého zámku se otevřelo návštěvníkům. Za 60 korun nabízí neobvyklé dušičkové prohlídky

Historický zámek Hrádek u Nechanic připravil na závěr října mimořádný návštěvnický program nazvaný Dušičkové dýňování. Od čtvrtka 29. října do neděle 1. listopadu mohou zájemci sestoupit do zámeckého sklepení, kde na ně čeká krátká prohlídka doprovázená vyprávěním o minulosti šlechtického sídla a tajemnými příběhy. Prohlídky se konají každý den od 10 do 15 hodin a vstupenka stojí 60 korun na osobu. Děti do pěti let včetně mají vstup zdarma. Program je určen také rodinám s dětmi, pořadatelé však upozorňují, že přítmí historických prostor může na nejmenší návštěvníky působit strašidelně. Akce pokračuje také během nadcházejícího víkendu, takže zájemci mají možnost vyrazit na zámek ještě v sobotu nebo v neděli.
Zámecké sklepení oživily tajemné příběhy
Návštěvníci tentokrát nezamíří především do reprezentačních pokojů nebo slavnostních sálů, které bývají hlavním lákadlem běžných zámeckých prohlídek. Dušičkový program se soustředí na historické sklepní prostory a jejich neobvyklou atmosféru. Prohlídka probíhá za tlumeného osvětlení a její součástí je vyprávění propojující skutečnou minulost zámku s tajemnými příběhy. Přestože je prostředí lehce strašidelně vyzdobené, návštěvníci se nemusejí obávat připravených lekacích efektů. Smyslem programu není intenzivní strašení, ale možnost poznat zámecké prostory v odlišném prostředí, než jaké nabízejí tradiční historické okruhy. Rodiče menších dětí by přesto měli zvážit, zda jejich potomkům nebude pobyt v potemnělém sklepení nepříjemný.
O nejhezčích dýních rozhodují návštěvníci
Součástí podzimní akce je také soutěž vlastnoručně vyřezaných dýní, které jsou během prohlídek vystaveny přímo v zámeckém sklepení. Zájemci mohli své výrobky přinést ve středu 28. října, kdy probíhal jejich příjem. Samotné dušičkové prohlídky však začaly až následující den a pokračují do neděle. Vystavené dýně hodnotí návštěvníci prostřednictvím hlasování, takže o vítězích nerozhoduje předem určená odborná porota. Deset výrobků s nejvyšším počtem hlasů získá drobné ceny. Kdo se na Hrádek vydá během víkendu, může si proto nejen prohlédnout neobvyklou výzdobu, ale také se zapojit do výběru vítězných dýní.
Zámek inspirovaný anglickými šlechtickými sídly
Hrádek u Nechanic patří mezi nejmladší významná šlechtická sídla v České republice, přesto svou podobou připomíná podstatně starší stavby. Vznikl v letech 1839 až 1857 jako reprezentační a letní sídlo hraběcího rodu Harrachů. Jeho výstavbu inicioval hrabě František Arnošt z Harrachu, který se při plánování nového sídla inspiroval anglickou architekturou. Projekt vycházel z návrhu anglického architekta Edwarda Bucktona Lamba, zatímco stavební práce řídil rakouský architekt Karl Fischer. Výsledkem je výrazná novogotická stavba s věžemi, cimbuřím a bohatě zdobenými interiéry. Zámek byl v roce 2001 prohlášen národní kulturní památkou a dodnes patří k nejvýraznějším historickým stavbám Královéhradeckého kraje.
Ve sklepení se ukrývají také technické památky
Historické sklepy Hrádku mají vedle současného dušičkového programu také další zajímavost, která připomíná každodenní provoz někdejšího šlechtického sídla. Během samostatného prohlídkového okruhu mohou návštěvníci poznat technické zázemí zámku, včetně dochovaných kotlů z 19. století a elektrorozvodny z roku 1914. Tento okruh pokračuje výstupem na Hodinovou věž a od dušičkového programu se liší trasou i cenou vstupného. Na přelomu října a listopadu jsou jeho prohlídky plánovány v 11.30 a 13.30 hodin, uskutečňují se však pouze za příznivého počasí. Základní vstupné pro dospělého činí 120 korun, zatímco speciální dušičková prohlídka stojí polovinu. Oba programy tak představují odlišné možnosti, jak poznat méně obvyklé části historického zámku.
Prohlídky končí v neděli
Na dušičkové prohlídky zbývají poslední tři dny, protože letošní program skončí v neděli 1. listopadu. Zámek stojí nedaleko Nechanic, přibližně západně od Hradce Králové, a návštěvu lze spojit také s procházkou přilehlým krajinářským parkem. Ten je podle aktuálních návštěvních informací přístupný denně od 6 do 20 hodin. Samotné prohlídky sklepení probíhají pouze mezi 10. a 15. hodinou, takže je potřeba příjezd přizpůsobit jejich časovému rozmezí. Návštěvníci by také měli počítat s tím, že dušičkový program nabízí především krátké tematické prohlídky, nikoliv kompletní návštěvu zámeckých interiérů. Kromě historického vyprávění je součástí akce vystavená dýňová výzdoba a možnost hlasovat v návštěvnické soutěži.
autorský text, průzkum redakce