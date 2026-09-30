Našli jste nerozvité bedly? Klobouk jim doma vykouzlí obyčejná voda

Vyrazit do lesa je nyní jakousi povinností. Houby moc letos nerostly, a tak není od věci nějaké nasbírat. Jednak je můžete nasušit, zamrazit nebo zavařit, jednak jich lze nasbírat hned několika pro přímou spotřebu. Jednu z takových hub, která si určitě v kuchyni najde místo ihned po příchodu z lesa, je bezesporu bedla vysoká. Právě tato houba se vyznačuje zcela unikátní chutí a také tím, že z ní lze usmažit sezónní řízky, po kterých se jen zapráší. Na řízky lze použít jak bedly, rozvité, tak i nerozvité. Těm lze přitom ještě pomoct jednoduchým domácím trikem.
Klasické rozvité bedly patří do koše
Samozřejmě. Procházka lesem se většinou bez nasbírání bedel neobejde. Tyto krásné houby se sbírají hlavně tehdy, když jsou dokonale rozvité a vypadají podobně jako klasické deštníky. Mnohé jsou opravdu vysoké a jiné houby převyšují klidně i trojnásobně. Ne vždy se ale podaří najít bedlu, která je takto přímo určená ke sběru. Kvůli své velikosti si totiž této houby všimne prakticky každý a jen tak nehrozí, že byste v lesích prolezlých houbaři něco takového nalezli. Často spíše narazíte na mladší nerozvité plodnice.
Rozvinutá bedla vysoká: Foto Radek Štěpán
Nerozvinutá bedla vysoká: Foto Radek Štěpán
Pozor na starší bedly
Právě ty totiž mohou být poněkud hůře stravitelné. Jak tedy poznat rozvitou bedlu, která je čerstvá a ideální k přímému použití na řízky nebo na kmín? Jednoduše. Vyznačuj se zcela bílými lupeny, které jsou rovné a pravidelné. Naopak u starších plodnic jsou lupeny častokrát lehce uschlé směrem od okraje klobouku. U starších plodnic se navíc nedá hovořit o bílé barvě. Bedly jsou spíše lehce do krémova až hněda. Takové kusy už určitě neberte.
Tip: Smažili jsme řízky z bedel. Stály za to.
Nerozvité plodnice stačí namočit na noc do vody
Není nic jednoduššího. Stačí pouze vzít plodnici bedly vysoké i s tření a namočit ji přímo do vody. My jsme napustili kbelík vody tak, aby dno pokrývaly zhruba dva centimetry vody. Následně jsme nerozvité bedly namočili právě do vody a nechali je v ní přes noc. Ráno už jsme se setkali s krásnými klobouky jako u plodnic, které už jsou rozvinuté přímo v lese. Pak už nezbylo než usmažit řízky z bedel.
Zdroje info: Autor
Rozvinuté bedly v kbelíku po noci ve vodě: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
The post Našli jste nerozvité bedly? Klobouk jim doma vykouzlí obyčejná voda first appeared on Naše zahrada.