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Našli jste nerozvité bedly? Klobouk jim doma vykouzlí obyčejná voda

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Dennívýzva
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Vyrazit do lesa je nyní jakousi povinností. Houby moc letos nerostly, a tak není od věci nějaké nasbírat. Jednak je můžete nasušit, zamrazit nebo zavařit, jednak jich lze nasbírat hned několika pro přímou spotřebu. Jednu z takových hub, která si určitě v kuchyni najde místo ihned po příchodu z lesa, je bezesporu bedla vysoká. Právě tato houba se vyznačuje zcela unikátní chutí a také tím, že z ní lze usmažit sezónní řízky, po kterých se jen zapráší. Na řízky lze použít jak bedly, rozvité, tak i nerozvité. Těm lze přitom ještě pomoct jednoduchým domácím trikem.
Bedly v kbelíku

Bedly v kbelíku

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 14:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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